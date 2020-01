Negyven év után fogták el a szökött amerikai rabot

Élete csaknem kétharmadát töltötte szökésben egy amerikai rab. A most 63 éves Jose Romero még 1979. december 13-án szökött meg a dél-karolinai Anderson megyei börtönből, ahol fegyveres rablásért kiszabott 18 éves büntetését töltötte.

Jose Romero a delawari rendőrség által közölt fényképen Fotó: Dover PD - közkincs

40 évvel később, 2019. december 28-án fogták el, miután birtokháborításon kapták. Elfogásakor még nem sejtették, hogy kicsoda, ez csak rabosítása után, az ujjlenyomata azonosításakor derült ki. Romerot addigra már elengedték - a birtokháborítás nem olyan bűncselekmény, ami miatt bent tartják az embert -, így végül újévkor, 2020. Január 1-én tartóztatták le, miután egy járőr sétálás közben rátalált.

Mivel Romerót Delaware államban azonosították és fogták el, most kiadatási őrizetbe került, hogy átadhassák a dél-karolinai hatóságoknak. A dél-karolinai hatóságok szerint most, hogy megkerült, le kell ülnie az eredeti büntetéséből hátralevő mintegy hét évet, illetve további büntetésre számíthat a szökés miatt is. (Via NBC)