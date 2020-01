Videón rögzítették az első, valószínűleg eszközhasználó tengeri madarat

Lehet, hogy a tengeri madarakról, pontosabban a tengeri madarak tanulási-szellemi képességeiről vallott eddigi tudományos tézisek felülvizsgálatához vezet egy friss kutatási eredmény - írja a CNN.

Egy kutatócsoport ugyanis két, egymástól majdnem 2000 kilométerre élő lundát figyelt meg eszközhasználat közben. Az eszköz mindkettőjüknél egy kis ágacska volt, amivel megvakarták a mellüket. Az egyik madarat Walesben figyelték meg, egy másikat pedig egy Izland közelében található kisebb szigeten, ráadásul az utóbbi akcióját az automata kamera is rögzítette.

Ha a tudományos közvélemény elfogadja, hogy ez szándékos eszközhasználat, akkor ez a lunda lesz az első bizonyítottan eszközhasználó tengeri madár.

Na de miért kapta fel a lunda az ágacskát? A kutatók arra tippelnek, hogy az állományukat kínzó madárkullancsokat egy hegyes bottal könnyebben le tudják piszkálni magukról, mint a csőrükkel. Az ágat viszont nem tartják jó fészeképítő anyagnak. A felvételen látható példány ezért dobhatta el az ágacskát és kaphatott fel helyettet egy száraz fűcsomót. A témáról szóló tanulmányban, ami a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban jelent meg, a szerzők külön kitérnek arra, hogy az ágat biztosan nem véletlenül, fészkanyagként kapta fel a vizsgált lunda, mivel ez a faj sokkal puhább anyagokat használ ehhez.

Hasonló vakarózást fogságban tartott papagájoknál már megfigyeltek, vad tengeri madaraknál még soha. A madaraktól eddig egyetlen ehhez némileg hasonló húzást ismertek: egyes fajok úgy távolítják el az őket kínzó parazitákat, hogy hangyákat szórnak a tollazatukra, hogy azok végezzenek velük.