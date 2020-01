Zokon vették egy olasz város lakói, hogy január elsejétől tényleg minden szempontból Olaszországhoz kell tartozniuk

Január 1. szokatlanul nagy változásokat hozott Campione d'Italia életében. A mindössze kétezer lakosú település az olasz határtól 23 kilométerre, a svájci Ticino kantonban található, de az 1860-as évek óta Olaszországhoz tartozik, vagyis exklávé.

Egészen mostanáig ez azt jelentette, hogy bár a városka és a lakói olaszok voltak, a gyakorlatban svájciként élhettek. A városkában svájci frankkal fizettek a boltokban, ahol a termékekre a 7,7 százalékos svájci áfát vetették ki. Svájci rendszámú autókat használtak és a svájci közműveket.

De az olasz kormány kérésére az EU elrendelte, hogy 2020 január elsejétől ebben az olasz városban is Olaszország hivatalos fizetőeszközével, euróval fizessék meg, például a 22 százalékos olasz áfát is. A városka lakói ezért petícióban fordultak az olasz kormányhoz, hogy hadd maradjanak gyakorlatilag svájciak, de kérésük nem talált megértő fülekre. (Via Local)