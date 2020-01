Elegük van a mernyeiknek a zenélő útból

Zavarja a mernyeiket a zenélő út, számolt be az RTL Klub Híradója. A gyorsforgalmivá alakított 67-es főút tavasszal átadott szakaszának egy részén az autók gumijai a Republic számát nyöszörgik. Mivel a 600 méter hosszú zenélő szakasz légvonalban alig pár száz méterre van Mernye szélső házaitól, ott is hallani az aszfaltszimfóniát. Sőt, egy helyi szerint éjszaka még a szomszéd településig is elér a hang.

Hét helyszínt vizsgáltak, és olyat választottak, ami megfelel a zajterhelés jogszabályi követelményeinek, közölte az RTL Klubbal a kivitelező Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Hozzátették: hozzájuk hivatalos panasz eddig nem érkezett, de ha lesz ilyen, akkor majd döntenek a további intézkedésekről.