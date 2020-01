A világvégi skót sziget hínáron élő birkái mutathatják az utat egy zöldebb állattartás felé

A Skóciához tartozó Orkney-szigetek legészakibb tagja, North Ronaldsay mindössze 50 ember és kétezer birka otthona. A 19. század óta tartanak itt úgy birkákat, hogy az állatok kizárólag hínárt esznek. Sokáig ez inkább hátránynak tűnt, semmint előnynek, de az utóbbi években egyre több szó esik arról, hogy a hínáron tartott birkák jelenthetik egy zöldebb, környezetbarátabb állattartás jövőjét.

Birkák a parton, hínárok mellett Fotó: Wikipedia

A helyi viszonyokról a BBC közölt hosszú riportot, ebből derült ki többek között, hogy a szigeten, amellett hogy rendszeresen óriási szél van, egy 21 kilométer hosszan kövekből felhúzott fal akadályozta meg a birkákat korábban abban, hogy a füves területekre menjenek: a helyiek 1832-ben emelték a falat, mellyel a legelőket a tehenek számára elkerítették. A több ezer éve a szigeten élő birkák pedig más lehetőségük nem lévén, alkalmazkodtak, és rákaptak a hínárra. A BBC cikke szerint a szigeten élő bárányokon kívül egyetlen állatról tudni még, hogy étrendjét kizárólag hínárból állítja össze: a Galapagos-szigeteken élő tengeri leguánról.

A helyi gazdák egyike arról beszélt a lapnak, hogy a hínár minden közhiedelemmel ellentétben igenis tele lehet tápanyaggal, elég csak ránézni a kifejezetten jó húsban lévő birkákra. Különösen jó, hogy telente is sok friss hínárt mos partra a víz, így a téli táplálás sem okoz nehézséget. Sőt, az itteniek azt vallják, hogy a hínár még az állat húsának is jót tesz, ma már van londoni hotel is, ahova innen rendelnek bárányhúst.

Az utóbbi időben pedig amerikai, új-zélandi és ausztrál kutatók is érkeztek a szigetre, hogy megfigyeljék a hínáron tartott juhokat, mivel a hínártól úgyfest, hogy a birkák sokkal kevesebb metánt böfögnek és fingnak a légkörbe, mintha füvet legelnének. Azaz vannak, akik szerint a hínáralapú állattartás lehet egy környezetbarátabb mezőgazdaság alapja. A brit gazdálkodók szerint a változtatás révén ráadásul könnyebben lehetne lokálisan beszerezni sok állat takarmányát, jelenleg ugyanis a takarmány összetevőinek egy jelentős része a világ más részeiről érkezik.

Bárányok és fókák együtt

Az Orkney-szigeteken korábban virágzó hínárbiznisz ment amúgy, jód és egyéb vegyianyagok gyártásához adták tovább, egészen addig, amíg a múlt században a brit ipari szereplők rá nem jöttek, hogy olcsóbb a hínárt Dél-Amerikából behozni. North Ronaldsay lakossága ezután zuhant össze, 500 főről mindössze 50-re.

Most a kutatók abban is bíznak, hogy eredményeik révén újraindulhat majd a helyi hínáripar, ettől pedig élet költözhet újra a tengerparti településekre.