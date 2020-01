Pillanatnyi enyhülést hozott az eső Ausztráliában, de a hét végére újraéledhetnek a mindent felperzselő bozóttüzek

Vasárnap megkezdték az ausztrál hatóságok a kárfelmérést több olyan államban is, ahol hetek óta rendkívül heves bozóttüzek pusztítottak, írja a Reuters. Erre a hűvősebb idő és némi csapadék adott lehetőséget, amely az ország délkeleti részén köszöntött be vasárnapra. Ugyanakkor a hatóságok figyelmeztettek mindenkit, hogy ez még messze nem jelenti a tüzek végét, és jelenleg is mintegy 200 tűz pusztít az országban.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

A hatalmas pusztítást elszenvedő Új-Dél-Wales állam egy tűzoltóparancsnoka, Shane Fitzsimmons szerint ez a haladék mindenképp örömteli, mégha leginkább csak lelki megkönnyebbülést is hozott magával, de a tüzeket ez nem fogja eloltani.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

Vasárnap is több tízezren maradtak áram nélkül Új-Dél-Wales és Victoria államokban, miközben egy nagyszabású katonai akció keretében juttattak el alapvető élelmiszereket az otthonaikban ragadt embereknek. Ezzel párhuzamosan több ezer embert kellett még mindig kimenekíteni azokból a tengerparti településekből, ahol a tűz csapdába ejtette őket.

Fotó: PETER PARKS/AFP

Az előzetes becslések szerint az eddig ismert eseteken túl több száz család otthona pusztulhatott el a tüzekben, ugyanakkor úgy fest, hogy a tömeges kimenekítéseknek hála sokak életét sikerült megmenteni. Eddig 24 halálos áldozata van a tüzeknek, többen közülük tűzoltók voltak.

Műholdképekről a tüzek január 4-én Fotó: HO/AFP

A hatóságok előrejelzése szerint a hét második felére ismét emelkedni fog a hőmérséklet, és a következő kritikus nap majd csütörtökön jöhet el, de azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy mennyire lesz akkor súlyos a helyzet.

Fotó: PETER PARKS/AFP

Ausztráliában hónapok óta pusztítanak a tüzek, és elemzők szerint a klímaváltozás következményei nagyban hozzájárultak a kialakult helyzethez: három évnyi szárazság ugyanis alaposan kiszárította az ország bozótos részeit, ideális terepet teremtve a tűznek. Az idei tüzek eddig 5,2 millió hektárnyi területet perzseltek fel, és csak Új-Dél-Wales államban 1500 házat pusztítottak el.