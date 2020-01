A korrupcióval vádolt Netanjahu kinevezte utódait a miniszteri posztokra, amiket feladni kényszerült

Megnevezte utódait az ellene korrupció miatt emelt vád miatt ezekről lemondani kényszerült Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök annak a három minisztériumnak az élén, amiket a miniszterelnökség mellett vezetett.

Netanjahu a kormányfőség mellett a mezőgazdasági, a diaszpóraügyi és a népjóléti minisztériumot is vezette. A mezőgazdasági tárca élére maga helyett párttársát, David Bitant jelölte. Bitan ellen szintén folyamatban van egy eljárás, amennyiben ellene is vádat emelnek, neki is távoznia kell majd posztjáról.

Netanjahu múlt héten mondott le az általa vezetett tárcákról, mert a törvények értelmében nem tölthet be miniszteri tisztséget, aki ellen vádat emeltek. Izraelben tavaly kétszer tartottak általános választásokat, áprilisban és szeptemberben. Netanjahu egyik eredményeképpen sem tudott kormányt alakítani, mert a baloldali, a centrista és az arab pártok nem voltak hajlandók szövetségre lépni vele az ellene szóló vádak miatt. A szeptemberi választások után legfőbb ellenfele, a centrista Kék-fehér pártot vezető Beni Ganz sem tudott kormányt alakítani, így újabb parlamenti választásokat írtak ki 2020. március 2-ára. (Via MTI)