Kilencezerrel kevesebben mentek el nyelvvizsgázni

Tavalyelőtthöz képest idén kevesebb diák ment el nyelvvizsgát tenni. Míg 2018-ban 120 ezren vizsgáztak, 2019-ben már csak 111 ezeren - írja a hvg.hu az Oktatási Hivatal adatai alapján.

Sikeres vizsgát tavaly 74 ezer diák tett, tavalyelőtt pedig 79 ezer. A legtöbben, 90 ezren, tavaly is a középfokú nyelvvizsgával próbálkoztak meg, felsőfokra 16 ezer diák adta a fejét. A legnépszerűbb nyelv az elmúlt évben is az angol volt, amit a német, majd a francia és a spanyol követett, de 406-an oroszból, kilencen pedig kínaiból is nyelvvizsgáztak.