Megújulóenergia-központot faragnának Fukisimából

A Fukusima Daiicsi atomerőmű 2011. március 23-án, 12 nappal a cunamit okozó 9.0-s erősségű földrengés után. Fotó: NUCLEAR AND INDUSTRIAL SAFETY AG/AFP

Csaknem kilenc évvel a világtörténelem egyik legsúlyosabb atomkatasztrófája, a fukusimai atomerőmű reaktorblokkjának leolvadása után a helyi vezetés megújulóenergia-központtá alakítaná a térséget. A helyi önkormányzat tervei szerint 2040-re az egész környéket száz százalékban megújuló erőforrásokból látnák el energiával.

Jelenleg ez az arány 40 százalék.

A projekt tervezett összköltsége 2,75 milliárd dollár, amit részben az állami tulajdonú Japán Fejlesztési Bank finanszírozna. Úgy tervezik, hogy 11 naperőművet és 10 szélerőművet építenek a nukleáris katasztrófa óta elhagyott mezőgazdasági termőterületeken. A 2024-re kiépülő erőműveket nyolcvan kilométeres hálózat kötné össze Tokió és környéke áramellátásával - ezt korábban a fukusimai atomerőmű biztosította.

A tervek szerint az új erőművek teljes kapacitása 600 megawatt, egy átlagos atomerőmű termelésének kétharmada lenne.

Japán országosan is csökkenteni készül az atomenergia részarányát az ország energiaellátásában. Ez az atomkatasztrófa előtt 33 százalék körüli volt, 2030-ra 20-22 százalékra csökkentenék, illetve pillanatnyilag növelnék, mert a fukusimai katasztrófa után lezárt 54 japán reaktorból csak kilenc indult újra. (Via The Guardian)