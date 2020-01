Üdvözletem ezen a szép, fagyos januári reggelen, Encs környékén kökemény fagy van, aktuálisan mínusz 12 fok. Tudom, mindjárt jönnek a fanyalgók, akik úgy emlékeznek, hogy gyerekkorukban már szeptember végén a Duna jegén korcsolyáztak, nekik mondanám, hogy Magyarországon januárban jellemzően mínusz egy-két fok szokott ám csak lenni.

Magyarország pillanatnyi időjárása 2020. január 6-án, hajnali 5:50-kor. Grafika: OMSZ

Ma hajnalban ezt a szintet az egész ország megugorta, sőt, túl is teljesítette. Hogy mást ne mondjak, a jelenlegi mérések szerint még Budapest belterületén is előfordul mínusz 6 fok is.

De hogy valami jót is mondjak, a szél már enyhült, hétfőn már csak néhol lesznek élénk lökések.

A következő pár napban szárazabb időre számíthatunk, legközelebb csütörtökön várható csapadék, hó formájában. Addig éjjelente kemény fagyokra számíthatunk, kedden és szerdán is elérheti, vagy akár meg is haladhatja a mínusz 10 fokot a lehülés. Napközben ma és kedden helyenként napközben is megmarad a fagy, és legfeljebb 4-6 fokig melegedhet az idő. Szerdán napközben már erősebb lesz a felmelegedés, akár 8 fok is lehet, csütörtökre pedig a hó mellett némi enyhülés is érkezik, így a hét hátralevő részében napközben már a plusz tíz fokot is megközelítheti a hőmérséklet.

Kellemes hétkezdést, ma még öltözzenek fel alaposan!