Száz kiló higanyt találtak egy családi ház pincéjében Cereden

Száz kiló higanyt találtak a hatóságok egy családi ház pincéjében a Nógrád megyei Cereden. A higany szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú fém, aminek már a párája is súlyosan mérgező.

Szeles Péter, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője szerint a higanyt üvegedényekben tárolták, de az egyik edény teteje hiányzott, így a higany egy része ki is folyt. A munkatársai ezért kármentesítést is végeztek, és értesítették a környezetvédelmi és a vízügyi hatóságot is.

De értesítették a rendőrséget, hogy kiderüljön, hogyan kerülhetett a házba a mérgező anyag.

A katasztrófavédelmet a ház lakói értesítették, akik nemrég vásárolták meg az ingatlant. (Via MTI)