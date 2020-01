Ahhoz képest, hogy kora reggel még keményen fagy az ország nagy részén (mínusz 10-12 fok is előfordul), napközben egészen kellemes időre számíthatunk. A nap nagy részében 0-5 fok várható, és késő este is csak 2 és mínusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Közben napsütésre igen, csapadékra viszont nem kell számítani, szélre is alig. A Dunántúlon ugyan felhősebb lesz az ég, de csapadék ott sem várható.