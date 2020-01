Alig indult el az év, máris kihaltnak nyilvánítottak egy állatfajt

A kardorrú tok valaha a világ legnagyobb édesvízi hala volt, most mégis kénytelenek voltak hivatalosan is kihaltnak nyilvánítani. A szakértők szerint valamikor 2005 és 2010 közt tűnhetett el végleg, csatlakozva a kínai folyamdelfinhez és egy kínai heringfajhoz, amelyek szintén az utóbbi tizenöt évben haltak ki.

Mindhárom halfaj a kínai Jangce folyóban volt honos, amely a rengeteg kikötő, a gátak, az óriási szennyezés és a túlhalászás miatt egyre viszontagságosabb környezetet jelent a benne élő állatok számára.

A kardorrú tok Fotó: Wikipedia

A kardorrú tok (Psephurus gladius) 3,6 méter hosszú volt és 250 kilogrammot nyomott, de az ötvenes években állítólag hétméteres példányra is akadtak. A kínaiak ezért az édesvízi halak királyának is nevezték, de hosszú orra miatt kínai hardhal becenevet is megkapta. Először 1996-ban nyilvánították súlyosan vesezélyeztetett fajnak, és hamarosan a Jangce pandájaként kezdték emlegetni. 2009 óta egyáltalán nem született képi bizonyíték arra, hogy egyetlen állat is életben lenne.

Peking válaszul tízéves kereskedelmi halászati tilalmat rendelt el januártól a Jangcén, ám az intézkedés csak jövőre lép életbe teljes egészében. (IFLScience)