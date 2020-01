40 évvel ezelőtti traktorok tarolnak az amerikai gazdáknál

Nagyon felfutott a hetvenes években gyártott mezőgazdasági járművek népszerűsége az Egyesült Államok egyik kiemelt mezőgazdasági régiójában, a Közép-Nyugaton.

A magyarázat meglehetősen egyszerű: ezek a traktorok a mai napig stabilan működnek, ha pedig valami elromlik bennük, akkor viszonylag könnyen szerelhetőek. Mint a minnesota-i StarTribune írja, a közelmúlt mezőgazdasági árverésein messze a hetvenes-nyolcvanas években gyártott traktorok voltak a legkelendőbb portékák.

Egy John Deere 4440-es

Elemzők szerint évek óta lehetett figyelni, hogyan nő a kereslet ezekre a 40 éves járművekre, és kis részben persze lehet érzelmi alapon is magyarázni a dolgot, azaz hogy az idősebb gazdák ezeket a traktorokat ismerik és kötődnek ezekhez a típusokoz, a fő motiváció nem ez, hanem hogy ezek a traktorok gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, simán le lehet húzni velük 15 ezer munkaórát, és ha közben valami elromlik, akkor azt egyszerűen kicserélni.

Az egyik legkelendőbb modell a John Deere 4440 típusú traktora, amit a cég 1977 és 1982 között gyártott. A rendkívül masszív modellből egy keveset futott darab ára az árveréseken akár a hatvanezer dollárt is elérheti. A gazdák pedig a régi megbízhatóság mellett azt is értékelik, hogy ezekben a járművekben még nincs túl bonyolult technológia. Ha valami gond van, azt könnyedén meg tudják oldani, nincs szükség több ezer dolláros beavatkozásokra, se szoftveres javításokra.

Az IT-forradalom a mezőgazdaságban is gőzerővel zajlik, a legmodernebb traktorok már rendkívül kifinomult algoritmusok segítségével próbálják hatékonyabbá tenni a munkát, ugyanakkor épp ezért, ha valamilyen gond adódik velük, az külső segítség bevonását is jelenti. E traktorok ráadásul jóval drágábban, 150-200 ezer dolláros kiinduló áron szerezhetőek be, ezért sok gazda meg sem engedheti magának ezeket a modelleket, és gyakoriak a kölcsönszerződések is, ekkor viszont a tulajdonos semmiféle házi javítást nem engedélyez.