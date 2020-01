Ha az izgalmas vasárnapi időjárás miatt keltél föl, most felküdj vissza!

Pompás nap ígérkezik mára, de nem az izgalmas klimatikus helyzet miatt. Az ország nagy részén ugyanis frontmentes, hideg, de nem metszően hideg, párás-ködös-csendes idő várható, egész nap fagypont körüli hőmérséklettel. Ez egyben azt is jelenti, hogy - a speciális időjárási viszonyok és a veszélyes hulladéknak számító lakkozott-festett fát és egyéb szemetet égető emberek miatt - nőni fog a szmogveszély. A magyar társadalom modernizálódását mutatja, hogy a hulladékfüst miatti tüdővészhelyzet egyformán sújtja a budapestieket, a vidéki városokben élőket és a kisebb községek lakosságát is. Nincsenek privilégiumok, az is szenvedhet szmogtól, akinek a lakókörnyezetében SUV-ok és azok is, akikében szamarak uralják a közutakat. Az ország nyugati része talán nem merül párába és kicsit sütni fog a nap is, ott cserébe fújni fog a szél, de legalább nyugodtan vehetnek levegőt.

A megoldás az Anaerob Vasárnap tartása vagy a hegyi túrázás. Ha ment a száraz november, ez is fog menni!

A mai kilátásokról Milky macska véleményét idézném: