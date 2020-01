Noah már 20 éve készít mindennap egy fotót magáról

2000 január 11-én az akkor 19 éves Noah Kalina készített magáról egy fényképet. Majd másnap még egyet. Aztán ez így ment éveken át, majd 2006-ban az addigi összes fotót egyetlen videóba fűzte össze és megosztotta az interneten.

A videó pedig hatalmas karriert futott be, Noah a ma ismert mémkorszak előtti internet nagyon népszerű arca lett, a projektjét parodizálták a Simpson családban és a Family Guy-ban is, és a videó több galériába is eljutott.

Noah nem állt le, azóta is folyamatosan fotózza magát (állítólag csak pár nap maradt ki), egy videót közzétett 12 év után is, most pedig itt a 20 éves videó.