Egy 12 éves gyerekszínész szexuális zaklatása miatt letartóztatták Christophe Ruggia francia filmrendezőt

Párizsban szexuális zaklatás gyanújával letartóztatták Christophe Ruggia 55 éves filmrendezőt.

Christophe Ruggia Fotó: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Még tavaly novemberben történt, hogy Adele Haenel színésznő egy interjúban arról kezdett beszélni, hogy miután 2001-ben, 12 éves korában megkapta élete első szerepét Ruggia egy évre rá bemutatott “Ördögök” című filmjében, a rendező a forgatás során folyamatosan zaklatta. A nő állítása szerint a zaklatás egészen 2004-ig folyatódott.

Adele Haenel Fotó: IVAN RAKOTOVAO/AFP

Az akkor 36 éves rendező az események idején 12 éves áldozat elbeszélése szerint visszatérően simogatta a combját és a törzsét és csókolgatta a nyakát, és a zaklatás a forgatás egész ideje alatt nem maradt abba. Haenel egyébként egy 12 éves autista, intézetben nevelkedő kislányt játszott a kritikai sikert aratott, nálunk is bemutatott filmben.

Mint most kiderült, Haenel az interjú megjelenése után feljelentést is tett, a hatóságok pedig nyomozni kezdtek. Ruggia először csak az ügyvédjei útján tagadta a vádakat, majd saját maga is megszólalt. Ő már nem tagadott mindent, hanem elismerte, hogy hibázott, szerinte azzal, hogy “Pygmaliont játszott”, ami szerinte is hiba volt és “félreértésre adott okot.” A rendező úgy fogalmazott, hogy annak idején nem látta tisztán, hogy a gyerekszínész irányába mutatott “hízelgése” és a lányba helyezett bizalma a színésznő fiatal korára tekintettel az ő szempontjából kellemetlen élményként csapódhattak le.