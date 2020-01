Ez a szibériai macska kapott négy titániummancsot, de úgy szaladgál velük, mintha igaziak lennének

Több, mint egy év telt el azóta, hogy Dymka macskát teljesen összefagyva találta egy autós a szibériai Novokuznyeck közelében. A cica szerencséjére egy Gorshkov nevű állatorvoshoz került, aki úgy döntött, nem altatja el, viszont amputálnia kellett mind a négy lábát, a farkát és a füleit is.

Az orvos ezután mérnökök és más kutatók bevonásával bionikus lábprotézissel és titániummancsokkkal látta el a macskát. A művégtagokat 3D nyomtatóval készítették, és speciális bevonattal látták el, hogy biztosan kapcsolódni tudjon az állat testéhez. Hét hónappal a műtét után úgy tűnik, Dymka teljesen felépült, erről egy múlt hónapban közzétett videó is tanúskodik.

Ráadásul a cica nem csak úgy szaladgál, mintha az anyja méhéből is titániummancsokkal bújt volna ki, de új gazdira is talált: azzal a nővel él, aki 2018 októberében megtalálta a hóban. (The Moscow Times)