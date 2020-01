Tarlós István szerint a Momentum "megszállta" az egyetemeket

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Tarlós István korábbi főpolgármester, aki október óta Orbán Viktor tanácsadójaként dolgozik. Kérdezték a felújításra szoruló Lánchídról is, amivel kapcsolatban mostanában megint felmerült, hogy teljesen ki kellene tiltani róla az autós forgalmat.

Tarlós szerint a Lánchíd „műszaki okokból” nem lenne jó gyalogoshíd. „A láncok, a tartók miatt a sétáló turistáknak a jelenlegi útpályáról a panoráma élvezhetetlen. A Lánchíd a városvezetés végső döntésétől függetlenül gyalogoshídnak nem alkalmas, csak a szavak szintjén lenne az.”

Tarlós István az önkormányzati választások estéjén Fotó: botost/444.hu

Karácsony Gergely főpolgármester azt ígérte, mielőtt döntést hoznának, meg fogják kérdezni erről az embereket. Akárhogy is, a hidat mindenképp fel kell újítani, de ehhez Karácsony szerint még hiányzik 20 milliárd forint. Január eleje óta az öt tonnánál nehezebb járművek már nem hajthatnak fel a hídra.

Népességkeveredés

Utódjáról azt mondta, legutóbb decemberben beszéltek, akkor Karácsony hívta fel őt, hogy boldog ünnepeket kívánjon. „Bár nagyon eltérő személyiségek vagyunk, de az igaz-sághoz tartozik, hogy a kampány előtt és a választás óta nem volt, és most sem ellenséges a kapcsolatunk, illetve most nincs is kapcsolatunk” - mondta Tarlós, aki nem szeretné, ha állandóan összehasonlítanák őket, de ha megkérdezik, el fogja mondani a dolgokról a politikai és szakmai véleményét.

Az önkormányzati témákról aztán ráfordult a 2022-es országgyűlési választásokra:

„Az elmúlt kilenc év talán kegyelmi időszak volt Budapest életében, 62 év után kétszer nyertem vissza a konzervatív közösség színeiben a várost. Isten tudja, mikor lesz megint ilyen lehetőség, mert a város enyhe többségének az alapbeállítottsága más. Amire viszont sokat gondolok, az 2022. A következő országgyűlési választáson sorskérdésekről is szavazunk: a népességkeveredést okozó illegális bevándorlásról, a nemzetállamiságról, a hagyományos európai és benne a magyar kultúráról és szokásjogról, a családmodellről és a családpolitikáról. Az ellenzék, élen a Momentummal és a DK-val, ennek az ellenkezőjét hangoztatják”.

„Ma mintha kevesebbet számítana a praktikus teljesítmény, előtérbe kerültek az affektív logikák, az érzelmek.” „(...) Riasztó, hogy a Momentum, amely mögött gyakorlatilag semmilyen teljesítmény nincs, pillanatnyilag a legveszedelmesebb és leggátlástalanabb álláspontot képviseli az említett sorskérdések tekintetében, miközben külhonban is lobbizva, »megszállva« az egyetemeket, és az online térben messze megelőzve a kormánypártokat jelentős és erős hatást gyakorol a velük egyébként nem azonos szellemű fiatalokra is.”

Néha tréfásan biztatta, hagyja el az asszonynevét

Tarlóst megkérdezték arról is, mit szól, hogy kormányszóvivő lett korábbi helyetteséből, Szalay-Bobrovniczky Alexandrából.

„Szalay-Bobrovniczky vagy leánykori nevén Szentkirályi Alexandrát régóta ismerem. Leánykori neve mindig is jobban tetszett – félig tréfásan még biztattam is, hogy vegye vissza –, hiszen az asszonyneve nehezen kimondható, túl hosszú. A kommunikációban, főleg ha valaki kormányszóvivő, akkor tiszteletre méltó, de nyelvtörő neveket használni nem túl praktikus. Ami a megbízatását illeti, Szentkirályi Alexandra egy okos és jól kommunikáló fiatal édesanya. Jó az orgánuma, kellemes megjelenésű személyiség, aki még a nem feltétlenül extra pozitív híreket is eladhatóan képes kommunikálni.”