Az Aaron Hernandezről szóló sorozat mutatja, mennyire para az amerikaifocisták agyát összezsugorító kór

Aaron Hernandez szupersztár amerikaifocista letartóztatása, elítélése, majd a börtönben elkövetett öngyilkossága az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb és legmegdöbbentőbb bűnügyi sztorija volt. A napokban került fel a Netflixre a róla szóló, háromrészes dokumentumfilm-sorozat, a Killer Inside, ami nem ad választ arra, hogyan és miért vált körülrajongott sportolóból gyilkossá, de felhívja a figyelmet egy fontos problémára.

Aaron Hernandeznek pokoli gyerekkora volt: brutális, alkoholista apa, verések, szexuális molesztálás, hiperaktivitás, magatartásproblámák. Viszont fantasztikus fizikai adottságai és tehetsége révén már középiskolás korában futballsztár lett belőle. Amikor bekerült az egyik legjobb egyetemi csapatba, Florida Gatorsbe, már napi szinten szívott és ivott, rendszeres balhéi voltak, de azt is tapasztalta már, milyen kiváltságai vannak egy sikeres sportolóknak. Az egyre súlyosabb balhékat a csapat vezetése simán eltussolta. 2010-ben szerződtette az NFL utóbbi két évtizedének legsikeresebb csapata, a hatszoros Super Bowl-győztes New England Patriots. Innen fogva már igazi szupersztárnak számított az amerikai sportvilágban.

Hernandezt 2013-ban tartóztatták le leendő sógora, Odin Lloyd meggyilkolásáért, 2015-ben a bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 2016-ban egy korábbi, 2012-es kettős gyilkossággal vádolták meg, de ebben az ügyben felmentették. Pár nappal ezután, 2017 áprilisában a cellájában felakasztotta magát.

A dokumentumsorozat készítői nem tudták vagy nem is akarták megfejteni, vajon mi vezetett a dollármilliókat kereső élsportoló életében oda, hogy sikerei ellenére végül piti bűnözőkkel lógjon együtt, és megölje sógornője barátját. Az, hogy Hernandez miért gyilkolta meg Odin Lloydot, valójában soha nem derült ki, és ebből a sorozatból sem fog. Viszonylag nagy hangsúlyt kap azonban az egyik lehetségesnek tartott indíték, a focista állítólagos bi- vagy homoszexualitása, ami a második, kettős gyilkosság miatt tartott tárgyaláson is előkerült, és persze sok szó esik arról, vajon mennyiben befolyásolta Hernandez viselkedését a halála után diagnosztizált a korai demenciát okozó krónikus traumatikus enkefalopátia, azaz a CTE.

A sorozat ebben a megközelítésben sem akarja azt sugallni, hogy a betegség miatt ölt Hernandez, és a háromszor egy órás sorozat nézői is gyorsan összerakhatják, hogy az ő története ennél jóval komplexebb. Azonban a focista sztorija újra rávilágít, hogy ez a betegség mekkora veszély az amerikafociban.

Aaron Fernandez a bíróságon, mielőtt életfogytiglanra ítélték Odin Lloyd meggyilkolásáért. Fotó: Netflix

CTE

Hernandez öngyilkossága után a család felajánlotta a férfi agyát további vizsgálatokra. Ez azért volt fontos, mert a főleg amerikaifocistákat érintő CTE csak a halál után diagnosztizálható. Amit Hernandez agyában találtak, szinte megdermesztette a tudósokat. A sorozat harmadik epizódjában a Bostoni Egyetem neuropatológiai kutatócsoportjának vezetője, Ann McKee azt mondja, soha nem láttak még ennyire súlyos, ennyire előrehaladt esetet olyan fiatal ember esetében, mint Hernandez, aki halála idején csak 27 éves volt. Az orvosnak meggyőződése, hogy a kór nem pár éve kezdett kialakulni, az ő tippje szerint már legalább 10 éve zsugorította Hernandez agyát, aki nyolc éves kora óta focizott.

A különbség egy egészséges 27 éves ember és Aaron Hernandez agya között

Azzal, hogy az amerikaifocistákat érő fejsérülések hosszú távon milyen súlyos egészségkárosodást okoznak, az elmúlt években egyre többet foglalkoztak. Már csak azért is, mert kiderült, hogy az óriási üzletet jelentő sportágban az utolsó dolog, ami számított, a sportoló jövőbeli egészsége volt. Ahogy más profi sportoknál is, ahol dollárszázmilliók múlhatnak egy-egy győzelmen, itt is mindig az a cél, hogy pályára lépjenek a legnagyobb sztárok, ha sérültek, ha nem, amíg lehet, csillapítják a focisták fájdalmait, és kiküldik őket pályára.

Az amerikaifoci közismerten az egyik legsérülésveszélyesebb sport. Lényege a folyamatos ütközés, a kemény fizikai érintkezés, és az is gyakori, hogy a játékosok védősisakos fejjel, frontálisan csattannak egymásnak. A sportolók pályafutásuk során rengeteg sérülést szenvednek el, és nagyon sokszor éri erős ütés a fejüket. A játékosok általában megszámolni sem tudják, hányszor volt agyrázkódásuk, eszméletvesztésük, és szinte természetes, hogy gyakran cseng a fülük, vagy hogy egyensúlyzavaraik vannak.

Hernandez agya a kutatók szerint harmadik stádiumban volt – a negyedik stádium a legvégső, a teljes demencia. Bár még mindig viszonylag keveset lehet tudni a CTE-ről, ismert tünetei a memóriazavar, a zavarodottság, a rossz ítélőképesség, a dühkezelési problémák és az öngyilkos gondolatok. Kiváltó okának elsősorban az agyat ért traumákat tartják, nemcsak az eszméletvesztéseket okozó ütéseket, hanem azt a folyamatos rázkódást, amelyet a sportolók lökdösődés és az esések közben szenvednek el.

A bostoni kutatócsoport eredményei mindenesetre igazolják, milyen komoly veszélynek vannak kitéve az amerikaifocisták, és erre valójában sosem figyelmeztetik őket. A sorozatban is szó esik Junior Seauról, aki szintén a New England Patriots játékosa volt, és váratlanul öngyilkos lett. Nem ő az egyetlen. Számos sikeres NFL-játékos vetett véget az életének saját kezével, a New York Times 2017-es cikke említi még Dave Duersont, Andre Waterst és Ray Easterlinget.

Volt már olyan is, hogy egy csodálatos karrier előtt álló focista döntött úgy, hogy az egészsége fontosabb, mint a karriere: Chris Borland 2015-ben, egy végigjátszott szezon után otthagyta a San Francisco 49erst és az egész sportot. A sorozatban is megszólaló Borland arról beszélt, amikor megtudta, hogy a fülcsengés és az egyensúlyzavarok a CTE tünetei is lehetnek, elgondolkozott, ő ugyanis gyakorlatilag folyamatosan érzékelte magán ezeket. Borland jelenleg egy nonprofit szervezetnél dolgozik, ahol olyan egykori NFL-játékosokat és veteránokat kezelnek, akik súlyos sérüléseket szenvedtek a pályán, illetve szolgálat közben.

A Bostoni Egyetem kutatói 111 NFL-játékos agyát vizsgálták, közülük 110-ben találtak a CTE okozta elváltozásokat.

Korábbi játékosok százai perelték be a ligát, arra hivatkozva, hogy a karrierük során elszenvedett sérüléseik okozzák egészségügyi problémáik nagy részét. Az öngyilkosságot elkövetett focisták családjai is pereskednek az ligával és a csapatokkal.

A Killer Inside három része közül csak az utolsó foglalkozik mélyebben a CTE-vel, és nem állítja senki, hogy akárcsak köze lehetett a betegségnek Hernandez bűneihez. Azonban újra felhívja a figyelmet arra, hogy mit kockáztatnak azok, akik ebben a játékban részt vesznek. A sorozat végefelé a New England Patriots tulajdonosa, Robert Kraft (aki Hernandez tárgyalásán is tanúskodott) azt javasolja, minden anya nyugodt szívvel engedje el a gyerekét amerikaifocizni, ő maga is játszott fiatalkorában, és az ő unokái is játszottak, mégsincs semmi bajuk.