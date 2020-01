Szlovéniában felmerült a sorkatonaság visszaállítása

Hillary Clinton, az amerikai Demokrata Párt 2016-os elnökjelöltje élesen támadta a 2020-ban is elnökjelöltségért küzdő Bernie Sanders vermonti szenátort egy kedden megjelent interjúban. Sanderst "senki nem szereti" - állította Clinton a The Hollywood Reporter című lapnak.

Sanders és Clinton 2016-ban Fotó: JOE RAEDLE/AFP

A volt külügyminisztert és a 2016-os elnökválasztások demokrata elnökjelöltjét egy róla készült négyrészes és a Sundance fesztiválon bemutatandó dokumentumfilm-sorozat kapcsán faggatta a lap. A The Hollywood Reporter az amerikai politikai egyik legmegosztóbb személyiségének nevezi Clintont.

A 72 éves politikusnő a lapinterjúban mások mellett kitért Bernie Sandersre is, aki a 2016-os elnökválasztásokon a vetélytársa volt a demokraták elnökjelöltségéért folyó küzdelemben. Kifejtette: nem változott a véleménye Sandersről, korábban is és most is úgy gondolja, hogy Sanders semmit nem tett le az asztalra. "Évek óta a kongresszusban dolgozik. Egyetlen szenátor támogatását sem sikerült elnyernie. Senki sem szereti őt, senki sem akar dolgozni vele, eddig semmit sem ért el. Karrierpolitikus. Csak halandzsázik, és annyira kínosnak tartom, hogy az emberek bevették ezt" - fogalmazott Clinton.

A volt külügyminiszter és szenátor leszögezte azt is: szerinte nemcsak magával Sandersszel van baj, hanem a környezetével, a csapatával, sőt, a legismertebb támogatóival is. Sanders támogatóit Bernie bro-knak nevezve Clinton azt állította, hogy a vermonti szenátor hívei az interneten folyamatosan támadják politikai vetélytársait, elsősorban is a nőket. "Aggasztónak" nevezte, hogy Sanders nem csupán "megengedte" ezt a kampánykultúrát, hanem "úgy tűnik, hogy nagyon is támogatja".

Arra a kérdésre, hogy ha Sanders lenne végül a demokraták jelöltje, akkor sem lenne-e hajlandó támogatni, Clinton kitérő választ adott. (MTI, The Hill)