Üres boltok, megfogyatkozott őstermelők, bajban a Fény utcai piac

Annyira visszaesett a Fény utcai piac bérlőinek száma, hogy a második kerületi polgármester feloldaná a profilkötöttséget, vagyis megengedné, hogy élelmiszerek mellett más termékeket is árulhassanak ott, írja a Napi.hu. Őrsi Gergely a csütörtöki képviselőtestületi-ülésre már be is nyújtotta előterjesztését, ami szerint az elmúlt években 30 százalékkal csökkent a piacra járó vásárlók száma, jelenleg 15 üzlethelyiség áll üresen. Egy kiadatlan hely havi 300 ezer forint veszteséget jelent az önkormányzati tulajdonban lévő üzemeltető társaságnak.

A üzlethelyek mellett az őstermelői asztalok is kihasználatlanok, a polgármester javaslata ezen úgy segítene, hogy megengedné, hogy azokon vállalkozói igazolványokkal is lehessen árulni. A Napi.hu megjegyzi: legutóbb 2007-ben került elő a profilkötöttség feloldása, akkor a testület leszavazta az előterjesztést.