16 percen át volt téma a magyar médiahelyzet az osztrák állami tévé esti talk show-jában

A magyar média helyzete volt az egyik fő témája csütörtökön az osztrák közszolgálati tévé 1-es csatornájának Gute Nacht Österreich című esti talkshow-jában. Az Átlátszó beszámolója szerint a 16 perces blokkban Ferenc Józseftől Heinrich Pecináig is eljutottak, közben szót ejtettek a miniszterelnök sajtóbirodalmáról és hétvégi stadionjáról is.

Felidézték azt is, hogy a Magyar Honvédség kezelésében álló kormánygépekkel "titokban és magáncélból repültek Las Vegasba" - erről az Átlátszó cikkét idézték, de felidézték a Direkt 36 Orbán és Putyin viszonyáról szóló cikkét is, mint az a címlapképünkön is látható

Az adásnak ezt a részét magyar feliratozással is közzétették, így még németül nem értő olvasóink is élvezhetik: