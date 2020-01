Bár már bő egy éve kiásták a gödrét, sose fog megépülni a ferihegyi parkolóház

Bő egy éve áll már kiásva a Ferihegyi reptér 2-es termináljának bejárata előtt az a gödör, amit az oda tervezett hatemeletes parkolóház alapjához ástak ki. Orbán Balázs, a miniszterelnökség államtitkárának Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő kérdésére adott válaszából most azt is megtudtuk, hogy ott is marad. Az államtitkár válaszából ugyanis kiderült, hogy a tervezett parkolóház soha se fog megépülni. A parkolóház megépítésének feltétele volt a szakhatóságként eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hozzájárulására. Az azonban több okból is megtagadta a hozzájárulást:

egyrészt úgy vélték, hogy a tervezett beruházás vonzáskörzetében több hasonló profilú létesítmény is található, így a megépítése nem indokolt;

másrészt arra jutottak, hogy a reptér elé épített parkolóház "negatívan befolyásolná a jövőbeni tömegközlekedés fejlesztésének lehetőségét.

A szakhatósági hozzájárulás hiányában az ügyben eljáró V. kerületi kormányhivatal elutasította az építési engedély iránti kérelmet, ez ellen pedig nem terjesztett elő keresetet, így jogerőssé vált.

A szakhatóság által hivatkozott jövőbeni tömegközlekedés az évtizedek óta tervezett ferihegyi gyorsvasút volna. Ha azt gondolták, hogy így, a parkolóház építésének leállításával elhárult a megépítése elől az akadály, akkor tévednek. A gyorsvasút szintén nem épül, bár a kormány most azt állítja, hogy a tervek elkészültek és az engedélyek is megvannak, a fejlesztést a következő uniós ciklus támogatási forrásaiból finanszíroznák. (Via Napi.hu)