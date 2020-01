Egy nárcisztikus még a lábát is képes eltörni azért, hogy vele foglalkozz

„Olyan érzésem volt mindig, mintha haragudna rám, ha találkoztam a barátaimmal, ezért egy idő után nem is találkoztam velük. A munkahelyemen hívtam fel őket, vagy lementem a boltba, hogy telefonálhassak. Neki viszont mindent szabadott, ha elment bulizni és hajnali kettőkor jött haza, akkor hajnali kettőkor kellett melegítenem neki vacsorát” – meséli egy fiatal lány, G. a nárcisztikus exbarátjáról.

Amikor G. a barátaival mulatott, három percenként kellett írnia a nárcisztikus barátjának, aki magzatpózban szenvedett otthon a kanapén. Egy nő 30 év házasság után tudta meg, hogy a férjének tíz másik arca van tíz másik nőhöz. Egy férfi nárcisztikus élettársa pedig akár egy mozgó járműből is kiugrott, ha valami nem úgy történt, ahogy ő akarta. De kik azok a nárcisztikusok?

A nárcisztikus kifejezést általában azokra szokták használni, akik nagyon énközpontúak, imádják önmagukat. A kifejezés a görög mitológiából származik, ahol egy férfi, Narkiszosz beleszeret a saját arcképébe, amikor meglátja magát a folyó vizében. Arról viszont csak az utóbbi pár évben lehet igazán sokat hallani, hogy a nárcizmus mögött egy komoly, férfiakat és nőket egyaránt érintő személyiségzavar is állhat, ami a velük élőket teheti teljesen tönkre.

Annak ellenére, hogy egy sokszor rendkívül nehezen megfogható és leírható betegségről van szó, mi most mégis megpróbálunk valamiféle képet adni erről a személyiségzavarról azzal a megjegyzéssel, hogy a cikkben bemutatott esetek messze nem fedik a nárcisztikusok összes fajtáját, de talán támpontot adhat azoknak, akik találkoztak ezzel a személyiségzavarral, de még nem ismerték fel.

Nehéz megmondani, ki a nárcisztikus és ki nem

Dr. Bánki György pszichiáter többek között nárcisztikus személyiségzavarral is foglalkozik, a témában könyvet is írt és előadásokat is tartott. Bánki szerint nagyon nehezen diagnosztizálható dologról van szó, amiről a szakmában is évek óta tartó vita folyik.

Bánki szerint három oka van annak, hogy nehezen meghatározható, hogy ki nárcisztikus és ki nem az. Az egyik, hogy a nárcizmus nem egy falak közé zárható személyiségzavar, hanem sokszor személyiségvonások sajátos mintázata, ami ugyanakkor más személyiségzavarokban is jellemzőek lehetnek, például a borderline szindrómában. A másik ok, hogy a nárcisztikusoknak rengeteg olyan rejtett tulajdonsága lehet, ami csak hosszú távon kerül felszínre, például lehet, hogy valaki szerénynek és szorongónak tűnik, viszont belül azt érzi, hogy ő különleges és mindenhez joga van, de ez csak évek múlva tűnik fel a környezetének. A harmadik ok pedig, hogy a nárcisztikus viselkedésnek rengeteg fokozata és fajtája van. A szakmában is erről folyik a legtöbb vita, de a sokszínűség ellenére vannak olyan általános jegyek, amik alapján mégis beazonosíthatók a nárcisztikusok.

Az Amerikai Pszichiátriai Egyesület DSM-V rendszerében listát dolgozott ki , hogy segítse a diagnosztizálást. A lista 9 pontból áll, amiből ha 5 pontnak megfelel valaki, akkor nagy valószínűséggel nárcisztikus személyiségzavara van. A 9 pont a következő:

a nárcisztikusok fontosnak érzik magukat és elvárják, hogy mások ehhez mérten bánjanak velük, még akkor is, ha nem tettek valójában ezért semmit,

állandóan arról fantáziálnak, hogy mennyire sikeresek, mekkora hatalmuk van, mennyire szépek és tökéletesek,

különlegesnek érzik magukat, és azt gondolják, hogy ezért őket csak hasonlóan különleges, magas státuszú emberek tudják megérteni,

túlzott csodálatot várnak el mindenkitől,

feljogosítva érzik magukat, hogy bármit megtegyenek másokkal és bármit elvárhassanak másoktól,

saját céljaik elérése érdekében kihasználnak másokat

teljes mértékben hiányzik belőlük az empátia, képtelenek a másik helyzetébe képzelni magukat,

azt hiszik, hogy mindenki irigy rájuk,

gyakran arrogánsan, gőgösen viselkednek.

A nárcisztikusságnak rengeteg fokozata lehet, a nagyon enyhétől kezdve a durva bántalmazóig. Enyhén nárcisztikus lehet például az, aki sok elismerésre, figyelemre vágyik, különlegesnek érzi magát. Egy jóval erősebb fokozat az, amikor már valaki érzelmileg kizsákmányolja a párját és nulla empátiát érez mások iránt. A skála legtetején pedig már kifejezetten a fizikailag is bántalmazó nárcisztikusok állnak.

Bejárta a sajtót annak a bujáki nőnek a Facebook-posztja, akit élettársa, egy nyugalmazott honvéd alezredes vert meg brutálisan. A nő az állította, hogy azért írta a posztot, mert fel szeretné hívni a figyelmet a nárcisztikus emberekre, amilyen az elkövető is volt.

Bánki szerint azonban óvatosnak kell lennünk azzal, hogy a nárcizmust és a bántalmazást ennyire összekapcsoljuk.

„A nárcisztikusok feljogosítva érzik magukat arra, hogy olyat is megtehetnek, amit a másiktól nem fogadnának el. Ráadásul a másik jogait nehezen veszik figyelembe, ezért a nárcizmus egy kockázat a fizikai bántalmazásra. Ez a bogár és a rovar esete, aki bántalmazó az valamilyen szinten nárcisztikus, de nem minden nárcisztikus bántalmazó"

- magyarázza Bánki.

A statisztikák szerint a teljes populáció egy százalékát érinti ez a személyiségzavar, de ha feltévedünk nárcisztikusokról szóló fórumokra vagy Facebook-csoportokba, akkor úgy tűnhet, mintha minden második ember nárcisztikus lenne. Bánki szerint ennek az az oka, hogy az emberek sokszor önkényesen diagnosztizálják a párjukat, és egy válás vagy szakítás után arra is rámondják, hogy nárcisztikus, aki nem az, csak mondjuk önző volt a kapcsolat alatt.



Elhitette a barátaimmal, hogy én vagyok a nem normális

Csirmaz Luca, végzős pszichológus hallgató is rendszeresen tart előadásokat a nárcizmusról, mert úgy látja, hogy a személyiségzavarról való felvilágosítás segíthet megmenteni az ilyen párkapcsolatban élőket. Szerinte rengeteg figyelmeztető jel van, már akár rögtön az első randin ki lehet szúrni, ha nárcisztikus áll velünk szemben. Intő jel lehet, ha a férfi vagy nő nagyon lehengerlő már az első randin, mintha mindig tudná, hogy mit kell mondani, nagyon jól rátapint arra, hogy mit szeretnél hallani, mitől éreznéd jól magad. A kapcsolat első három hónapja rendszerint a beetetés időszaka, amikor a nárcisztikus még a csillagokat is lehozza neked az égről, egy mézes-mázos időszak, ami aztán hirtelen átfordul.

,,A nárcisztikusok a kapcsolat alatt szeretnek manipulálni, folyton kritizálják a párjukat, megjegyzéseikkel leépítik a másik önbizalmát, hogy magukat jobbnak érezhessék. Ugyanakkor a látszat fenntartása nagyon fontos nekik, ezért gyakran a barátok, családtagok előtt dicsérik a párjukat, hogy jó benyomást keltsenek" - magyarázza Csirmaz.



A cikk elején idézett G. egy évig élt kapcsolatban egy nárcisztikus férfival, idén nyáron szakítottak, és csak utólag ismerte fel, hogy milyen kapcsolatban volt benne. A lány azt mondja, hogy a kapcsolat előtt egy nagyon határozott, karakán személyiség volt, a volt barátja viszont teljesen leépítette a önbizalmát, ma már senkiben nem tud bízni, mindent mindenbe belelát.

Azt mondja, hogy valójában mindig is érezte, hogy nincs rendben valami a kapcsolatban, de a férfi nagyon jól tudta őt manipulálni, és elhitetni vele, hogy valójában a lánnyal van a probléma, nem pedig vele.

,,Ő sosem tudott empátiát érezni mások iránt, a beteg emberektől kifejezetten viszolygott. Nem tudta elviselni, ha én beteg voltam, akkor is ki kellett őt szolgálnom. Ő viszont egyetlen egy pillanatra sem tudott egyedül lenni, ezért amikor otthon volt táppénzen, nekem meg dolgoznom kellett, akkor, ha hazaértem elkezdett piszkálni, azt mondta, hogy én zavart vagyok, pszichológushoz kéne mennem”

– meséli.

A férfi ráadásul nem csak a párjában kezdte jó mélyen elültetni, hogy valami probléma van vele, hanem a szakítás után a háta mögött G. barátainak is azt mondta, hogy a lány depressziós, nem teljesen normális, de ő nagyon szereti és aggódik érte. A barátok pedig hittek a férfi manipulációjának, aki a társaságukban mindig nagyon megnyerőn viselkedett, és egy idő után ők is pszichológust javasoltak a lánynak, aki az egészet nem értette.

De a férfi nem csak a baráti kapcsolatokat próbálta megfúrni, G. családját is igyekezett minél jobban elmarni. Míg a lány édesanyjával szemtől szemben úgy viselkedett, mintha őt tartaná a világ legjobb anyósának, addig a barátnőjének folyamatosan szapulta, és próbálta elültetni a fülében, hogy ez nem egy egészséges anya-lánya viszony, túl sok időt töltenek együtt, miközben G. anyja Németországban élt. A férfinek állandóan a középpontban kellett lennie, ha pedig társaságban voltak és mégsem így történt, akkor azonnal depressziós lett, és haza akart menni.

Ha pedig G. találkozott a barátaival, akkor folyamatosan írnia és hívnia kellett, ha pedig három percig nem válaszolt, akkor kitört a hiszti. Volt, hogy a férfi képet küldött arról, ahogy a kanapén magzatpózban szenved, amiért a lány nem volt otthon. Bánki György pszichiáter szerint a baráti és családi kapcsolatokat romboló, izoláló viselkedés mögött rendszerint az áll, hogy a nárcisztikusok folyton attól szoronganak, hogy úgy érzik, a szeretet az egy fogyó eszköz és, ha a párjuk másoknak is ad belőle, akkor nekik nem marad.

A kapcsolat vége felé G. megsejtette, hogy van egy másik nő is, de a férfi megint csak őt állította be őrültnek, amikor erre utalást tett. A férfi egyik pillanatról a másikra szakított vele úgy, hogy egy héttel előtte még az esküvői vendéglistát íratta össze a lánnyal. Ez a hirtelen eltűnés keltette fel a lányban a gyanút, ekkor kezdett utánajárni a férfi dolgainak, és ő maga is elment pszichológushoz. Kiderült, hogy a férfi korábbi barátnőjét a szakításuk után pszichiátrián kezelték, feltehetően a férfi miatt. Amikor a lány beszélt vele, akkor kiderült, hogy a történetükben nagyon sok a közös szál.

,,Amikor kiderült, hogy a másik lánnyal is így viselkedett, akkor megnyugodtam, mert azt hittem, hogy én hoztam ezt ki belőle" - mondja.

A nárcisztikus személyiségzavar egyik durvább formája lehet, amikor a nárcisztikus nem egy ember életét teszi tönkre, hanem párhuzamosan több emberrel van együtt, mindegyiküknek egy teljesen más arcát mutatva.



Rajtam kívül még volt tíz másik nő, és mindegyiknek másik arcát mutatta

Egy 44 éves nő, B. tizennégy éves kora óta volt együtt nárcisztikus férjével, amikor kiderült, hogy az egész életük egy hazugság volt. B. azt mondja, hogy azért sem voltak nagyon feltűnőek a nárcisztikus tünetek a kapcsolat alatt, mert ő annyira karakán személyiség, hogy a férfi nem tudta direktbe manipulálni.

,,A hátam mögött a barátaimnak olyan sztorikat mesélt rólam, hogy depressziós vagyok és már többször próbáltam öngyilkos is lenni. Ezeket nagyon finoman csinálta, úgyhogy a végén én már csak azt vettem észre, hogy egyre furcsábban néznek rám a barátaim, és már tényleg azt éreztem, hogy velem van a baj."

B. a családjától is eltávolodott, mert a férfi rávette, hogy egyre messzebb és messzebb költözzenek tőlük.

A nő utólag jött rá, hogy feltűnhetett volna neki, hogy állandó anyagi gondokkal küszködtek, de sosem derült ki, hogy hova tűnik el a pénz. Később kiderült, hogy a férfinak viszonya volt egy nővel, akitől gyereke született, B. pedig elhitte neki, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, ezért utána még ő segítette az anyát és a gyereket, mert a férje nem volt hajlandó tudomást venni róluk.

,,Amikor elhagyott egy új szerelemre hivatkozva, akkor elkezdtem kutatni és kiderült, hogy az egész életünk hazugság volt. Egy idő után már abbahagytam a számolást, de tíz olyan nőt találtam, akikkel velem párhuzamosan volt együtt, és mindenkinek teljesen más arcát mutatta. Nekem a nagy szerelem volt, de másnak apafigura, még a zenei ízlése és a hobbijai is minden nőnél eltérő volt, hogy a nők belső vágyait tudja visszatükrözni.”

B. a válás után sokáig maga alatt volt, pszichológushoz is járt, aki kimondta, hogy a férje nem csak sima nárcisztikus, de pszichopata is, ez pedig egyik pillanatról a másikra segített neki túllépnie a több évtizedig tartó kapcsolaton. Most azt állítja, hogy szinte paradicsomi állapotban él, állandó kapcsolata ugyan nincs, de nem is érzi hiányát.

A nárcisztikus személyiségzavarról ne gondoljuk azt, hogy csak egy újabb csapat sértődött, feminista nő hibáztatja a férfiakat, amiért nem működött a kapcsolatuk. Ez a személyiségzavar ugyanúgy előfordul nőkben is, bár statisztikailag a férfiaknál magasabb ez az arány. Csirmaz Luca elmondása szerint emögött az az elmélet áll, hogy a biológiai különbségek miatt ugyanazok a patológiás személyiségvonások a férfiaknál inkább nárcizmusban öltenek testet, a nőknél pedig inkább egy hisztériás személyiségzavarban jönnek ki.

Eltörte a lábát csak, hogy vele kelljen foglalkozni

Egy férfi, L. hét évig élt együtt egy nárcisztikus nővel, akivel közös gyerekük is született. L. ez idő alatt szinte mindent feladott a nő kedvéért, róla kellett szólnia az egész életének. Korábban mérnökként dolgozott, de a nő álma az volt, hogy nyissanak egy lovardát, ezért a férfi feladta érte a munkáját.

,,Mellette nem lehettek barátaim, ha el akartam menni valahova, akkor vagy hisztizett, vagy gyorsan előtte három nappal lebetegedett, de olyan is volt, hogy direkt leesett a lóról úgy, hogy eltörje a lábát. Ha pedig valami nem úgy történt, ahogy ő akarta, akkor kiugrott a mozgó autóból vagy öngyilkossággal fenyegetőzött, hogy elérje, amit akart.”

A nő eközben folyamatosan azon dolgozott, hogy mások előtt besározza L.-t, azt hazudta, hogy az élettársa verte őt, képtelen rendesen foglalkozni a közös gyerekükkel. A nő aztán egyik pillanatról a másikra tűnt el, holott előtte még pár nappal a második gyerek nevét tervezgették. Bár még zajlik a gyermekelhelyezési per, ami megviseli a L.-t, mégis azt mondja, hogy mióta különváltak, kinyílt a világ.

,,Egy nárcisztikus bevezet téged egy sötét erdőbe, ahol köd is van és esik az eső, és aztán hirtelen eltűnik, te pedig nem tudod merre menj, mert az életed előtte annyira csak róla szólt. Viszont ha az ember felismeri, hogy egy nárcisztikussal van dolga, akkor azonnal meneküljön, mert a legjobb dolog, ami veled történhet az az, hogy túl vagy rajta”

- mondja.

L. szeretne lovas terápiát indítani azoknak, akik nárcisztikus kapcsolatból menekültek, hogy a lovak segítségével visszaépítsék a bizalmat, amit elvesztettek a kapcsolat alatt.

Nárcisztikussal együtt lenni olyan, mintha szerencsjátékoznál

A nárcisztikusok párjai közül sokan évekre benne ragadnak a kapcsolatban, még akkor is, ha már korábban realizálták, hogy valami baj van.

,,Az tartja őket benne, hogy a nárcisztikusok nagyon kiszámíthatatlanok, ez teszi izgalmassá a kapcsolatot. Amikor a nárcisztikusok épp jól viselkednek, akkor tényleg jól bánnak veled, azt mondják, amit hallani szeretnél, a következő pillanatban viszont hisztit rendeznek, és a földbe döngölnek. Ezek az élmények nagyon kiszámíthatatlanul jönnek. Ez olyan, mintha szerencsejátékoznál, ahol ötször nem nyersz, de ha hatodjára igen, akkor még szerencsjátékozol tovább, hátha még egyszer nyersz”

– magyarázza Csirmaz.

Másrészt a nárcisztikus személyiségzavar mögött sokszor kötődési problémák állnak, ezért ezeknél az embereknél a háttérben mindig érződik egy sebezhető gyermek. Az áldozat ezt a gyermeket szeretné megmenteni, megvigasztalni, de Csirmaz szerint ez tévút, mert ő "se nem az anyja, se nem a pszichológusa" a nárcisztikusnak. Szerinte a legjobb megoldás, ha egy ilyen kapcsolatban találjuk magunkat, hogy minél előbb kilépünk, viszont azoknak sincs minden veszve, akik felismerik nárcisztikusságukat, mert ez a személyiségzavar terápiával gyógyítható.

A címlapképen Vladimir Malakov látható, a Narcissus c. darabban. Illusztráció: Tbg