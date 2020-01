Kobe Bryant lezuhant a helikopterével és meghalt (frissítve!)

A kaliforniai Calabasas közelében helikopterével lezuhant és meghalt Kobe Bryant, minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója - írja a rendszerint jól értesült amerikai TMZ.

Több forrás szerint is szerint összesen öten haltak meg, a gép összes utasa, a bulvárlap szerint Bryant felesége nem volt közöttük. A Los Angeles Lakers szupersztárja játékoskora óta sokat repült helikopterrel, meccsre is így járt a Staples Centerbe.

A TMZ Bryant sajtósára hivatkozva később azt írta, hogy a helikopteren vele utazott négy lányának egyike, a 13 éves Gigi, akit éppen kosáredzésre vitt.

Az LA Times cikke szerint helyi idő szerint vasárnap délelőtt tíz tájban történt a baleset, ködös időben. A gép bozótos hegyoldalba csapódott, kigyulladt, majd bozóttüzet okozott, ami miatt a mentésre érkezők nehezen tudták megközelíteni a helyszínt. Ami így néz ki:

Ezek itt pedig rendőrségi felvételek ugyanonnan:

A TMZ-nek több szem- és fültanú azt mondta, hogy a gép motorja a lezuhanás előtt szokatlan hangokat adott. A közvetlen környék elhagyatott ugyan, de vasárnap sokan bicikliztek és túráztak a környező hegyeken, ezért az esetnek sok szemtanúja volt.



A TMZ szerint Bryant a saját, Sikorsky S-76 típusú helikopterével utazott. Ami a festést kivéve így néz ki:

A Nike friss twitje szerint ez volt Bryant gépe:

A TMZ által közölt fotók tanúsága szerint a gép egy lakott terülektől arrébb eső, kopár hegyoldalnak csapódhatott.



A hírt a TMZ után az ABC egy twitben erősítette meg:

Bryant 41 éves volt, 4 lány apja, akik közül a legidősebb már ígéretes kosárlabdázó, a legkisebb pedig csak néhány hónapos.

Bryant az 1996-os drafton került be az NBA-be. Akkora tehetség volt, hogy az egyetemi ligát kihagyva, a középiskola elvégzése után közvetlenül az NBA-be igazolt. 20 idényt játszott végig, ezek közül 18-szor került be az all star csapatba, 5 bajnoki címet szerzett, kétszer volt a döntő és egyszer az alapszakasz MVP-ja, vagyis legjobbja. Bár nem a Los Angles Lakers draftolta, azonnal elcserélték és egész karrierjét a Lakersben játszotta végig.



A Toronto Raptors ellen 2006-ban dobott 81 pontja minden idők második legjobb ilyen eredménye. Az övé volt az egyik legemlékezetesebb NBA-búcsúmeccs is, amin 60 pontot dobott.

Itt egy válogatás a legvadabb, képtelen kosaraiból:

Bryant a visszavonulása után változatos dolgokkal foglalkozott, több gyerekkönyvet is írt, illetve animációs filmek producereként szerepelt.



Az amerikai válogatottal kétszer lett olimpiai bajnok. A példaképe Michael Jordan volt, fiatalon az ő mozdulatait igyekezett leutánozni.

Bryant szombaton posztolt utoljára a Twitterre, abból az alkalomból, hogy a Lakers jelenlegi szupersztárja, LeBron James, éppen őt megelőzve minden idők harmadik legponterősebb NBA-játékosa lett:

LeBron James karrierje sok tekintetben tükörképe Bryantének, ő is a középiskola után kezdett az NBA-ben játszani. Amikor megkérdezték arról, milyen érzés volt éppen őt megelőzni, azt mondta, hogy "Boldoggá tesz, ha bármilyen összefüggésben együtt emlgetnek Kobe Bryanttel, a valaha volt egyik legnagyobb játékossal."

A Denver Nuggets meccsén a hír hallatán elsötétítették az arénát, a nézők pedig "Kobe, Kobe" skandálással emlékeztek meg a legendáról: