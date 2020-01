Kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoznak a dusnoki szülők ellen, akik nem anyakönyvezették gyermeküket

Kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást a rendőrség a dusnoki szülők ellen, akik nem oltatták be és nem is anyakönyveztették szeptemberben született kisfiúkat, számolt be az RTL Klub Híradója. A pártól január közepén vette el a gyámügy rendőri segítséggel a csecsemőt, akit születése után egyszer látott orvos. A szülők döntésüket, hogy nem működnek együtt a hatóságokkal, akkor azzal indokolták, hogy természetes módon szerették volna fölnevelni gyermeküket. Az RTL Klub Híradója úgy tudja, hogy a közösséget, aminek tagjai, már az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálja.