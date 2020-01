A Fehér Ház letiltotta John Bolton könyvét, mert az államtitkokat is feltárna

Hivatalos levélben figyelmeztette Donald Trump volt biztonságpolitikai tanácsadóját, John Boltont a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa:

tartózkodjon új könyve kéziratának publikálásától, mert abban államtitoknak minősülő információk, köztük szigorúan titkos adatok szerepelnek

- írta meg a CNN.

A cikk szerzőjének Twitter oldalán közzé is tett levélben az áll: a „The Room Where It Happened: A White House Memoir” című kézirat, amit Bolton ügyvédjén, Charles Cooperen keresztül elküldött a Nemzetbiztonsági Tanácsnak megjelenés előtti ellenőrzésre, olyan titkosított információkat tartalmaz,

amik közzététele jó eséllyel komoly nemzetbiztonsági kockázatot okozhat az Egyesült Államoknak.

Ezért, fogalmaz a levél, a törvény nevében a kéziratot mindaddig nem publikálhatja Bolton, amíg ki nem törli belőle az érzékeny adatokat.

A New York Times egy korábbi írása szerint a kényes részek Bolton könyvének azon fejezetei lehetnek, amik Trump tavaly augusztusi ukrajnai manőverét részletezik. Ez az az eset, amikor az elnök Joe Biden demokrata elnökjelölt-esélyes fia, Hunter Biden elleni vizsgálat lefolytatását kérte az ukrán Zelenszkij elnöktől egy 391 millió dolláros katonai segély folyósításáért cserébe.

Trump elnök most az ukrajnai ügy miatt áll alkotmányos vádeljárás (impeachment) alatt, ügyében pedig várhatóan John Boltont is meghallgatja tanúként a szenátus. Charles Cooper a Fehér Ház levelének nyilvánosságra hozatala után kiadott közleményében azt írta,

ha Bolton vallomástételére sor kerül, abban minden bizonnyal elhangoznak majd azok a részletek is, amik a könyvében az ukrajnai üggyel kapcsolatban szerepelnek.

Így szerinte a könyv megjelenésének idejére már értelmetlen lesz az információkat titkosnak nevezni.

Bolton ügyvédje nemrégiben azzal vádolta meg a Fehér Házat, hogy a könyv kéziratának tartalmát a Nemzetbiztonsági Tanács tagságán kívül megosztotta Trump elnökkel is, aki ez alapján támadta hevesen a Twitteren volt tanácsadóját.