Az ötödik évad után véget ér a Crown

A II. Erzsébet királynő életét a trónra lépéstől kezdve elmesélő netflixes The Crown (magyarul A Korona) című sorozat az ötödik évad után fog véget érni. Ezt a sorozat alkotója, Peter Morgan árulta el, ahogy azt is, hogy Imelda Staunton fogja váltani a királynő szerepében Olivia Colmant, írja a Guardian.

A kritikusok és nézők által is eléggé szeretett történelmi drámasorozattal kapcsolatban korábban lehetett hallani olyan híreket, hogy esetleg kap majd egy hatodik évadot és maga Morgan is beszélt ilyesmiről, de most azt mondta, hogy öt évad és kész.

Fotó: Mauro Fagiani/NurPhoto

A tervek szerint 2020 második felében érkező negyedik évadban még Olivia Colman fogja alakítani Erzsébet királynőt, aki az első két évad után Claire Foy-tól vette át a szerepet.

A sorozat népszerűségének brit sajtóértesülések szerint az sem tett jót, hogy éppen évad közben tört ki a brit királyi család elmúlt időszakának egyik legnagyobb botránya, amikor András herceg egy interjúban nem volt hajlandó érdemben elhatárolódni a fiatal lányokkal kereskedő Jeffrey Epsteintől, illetve saját múltbeli cselekedeteivel kapcsolatban is sok kérdés megválaszolatlan maradt.

Mivel már mindössze két évad van hátra, a sorozat eddigi tempója alapján valószínűleg az utolsó évadban a királyi család jelenlegi ügyei, így elsősorban Harry herceg és Meghan távozása nem fog beférni. A harmadik évad ugyanis az 1964 és 1977 közötti időszakot dolgozta fel.

Imelda Staunton egyszer volt Oscar-jelölt a legjobb női szerepért a Vera Drake című filnben nyújtott alakításáért és ő alakította Dolores Umbridge karakterét is a Harry Potter-filmekben. Várhatóan az ő évadának nagy drámája majd Diana hercegnő története lesz.