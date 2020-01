Kamu díjat alapított a vlogger, csak azért, hogy a brit szélsőjobboldali celeb egy PICSA felirat előtt pózolhasson

Josh Pieters meglehetősen összetett tervet eszelt ki, hogy kiszúrjon a brit szélsőjobboldal egy ismert figurájával, Katie Hopkinsszal. Hopkins az Apprentice című tévés show versenyzője volt egykor, utána pedig főleg azzal lett ismert, hogy csomó társadalmi kérdésről elég szélsőséges véleménye volt, és ezt sokat hangoztatta az interneten. Olyannyira, hogy nemrég még a Twitter is letiltotta.

A Youtube-on 1,2 millió követővel rendelkező vloggerl, Pieters azt eszelte ki, hogy elhívta Hopkinst Prágába, hogy ott szervezete nevében átadhassanak neki egy díjat. Az átverés nem volt olcsó, szállást és repülőt is fizetett a nőnek, sőt, még színészeket is felbérelt, akik egy dél-afrikai fehér szélsőjobbos szervezet tagjait alakították. A prágai rendezvényen pedig átadták a Campaign to Unify the Nation Trophy-t, azaz a nemzet egyesítéséért kitalált díjat, melynek kezdőbetűiből az angolban az egyik legdurvábbnak számító káromkodás, a CUNT, azaz a picsa jött ki. Így alakult aztán, hogy Hopkins mosolyogva álldogált egy hatalmas cunt felirat előtt.

Pieters maga amúgy dél-afrikai, de már egy ideje Nagy-Britanniában él, és még egy külön honlapot is összerakott a kamu alapítványához, bár azon azért hagyott árulkodó jeleket: alapítójuknak például a jelenlegi Ku-Klux-Klan vezér fotóját töltötte fel.

A jelek szerint Hopkins egyáltalán nem gyanakodott, végig komoly vette a díjat, simán elutazott érte nagyjából 1500 kilométert. Pieters maga is arról beszélt, hogy már majdnem megsajnálta a nőt, de aztán Hopkins elmondta a köszönőszövegét, és az annyira súlyos volt, hogy a vlogger minden szánalma odalett. A beszédében ugyanis a nő alpári stílusban gyalázta a muszlimokat, Greta Thunberget meg egy kibaszott autista szajhának nevezte.

Mint a Gizmodo írja, a videóból az is kiderül, hogy miközben az utazás részleteit egyeztették, Hopkins többek között azt ajánlotta a kamu dél-afrikai szervezetnek, hogy keressék fel a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság egyik tagját, Dominik Tarczynskit, aki nagyszerű lengyel partnere lehetne a szervezetüknek.

A videója végén Pieters elmagyarázza, miért szánt annyi időt és energiát arra, hogy átverje Hopkinst: szerinte rengeteg gyűlölet van a világban, és Hopkins meg a hozzá hasonlóak azzal keresnek pénzt, hogy ezt a gyűlöletet terjesztik. „És megteheti ezt, mert megilleti a szólás szabadsága. Ahogy engem is. Szóval én arra használtam ezt, hogy szembeszálljak a gyűlöletkeltésével, és hogy kikezdve az önbecsülését, megmutassam, hogy egy kicsit bizony ostoba.” – mondta még erről.

A Gizmodo kereste Hopkinst is, de a ő nem válaszolt kérdéseikre. A videót viszont egyetlen nap alatt közel kétmillióan nézték meg.