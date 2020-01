Kiderült, hogy melyik kórházakban lesz ingyenes a meddőségkezelés februártól

A Magyar Közlönyben jelent meg tegnap az a rendelet, ami lehetővé teszi, hogy februártól ingyenesen végezhessenek meddőségi kezeléseket a meddőségi központok, kórházak, egyetemi klinikák, írja az Index.

Orbán Viktor még január 9-én jelentette be a Kormányinfón, hogy ingyenessé tesz a meddőségi kezeléseket, hogy ezzel megállítsa a népességfogyást. Ehhez kapcsolódott a hat meddőségi magánklinika államosítása is és a teljesítménykorlátozás eltörlése is a meddőségi kórházakban.

A rendelet szerint a következő kórházakban lesz ingyenes a kezelés már most februártól:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest

Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest

Karácsony előtt még Novák Katalin és Kásler Miklós is azt mondta, hogy már januártól ingyenesek lesznek a kezelések, aztán az Emmi ezt pontosította, hogy júliustól, de végül Orbán Viktor elrendelte, hogy februártól.

A meddőség kezelésére használt gyógyszerekről szóló rendelet még nem jelent meg, de a tervek szerint ez is hamarosan ingyenes lesz.