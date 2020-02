Belehalt egy 12 éves lány a körülmetélésbe, letartóztatták az egyiptomi doktort

Halálos áldozatot követelt a női körülmetélés barbár, elvben törvényileg üldözött szokása Egyiptomban. Az áldozatot, egy 12 éves kislányt a családja kényszerítette a műtétre, mely során elvérzett.

Az egyiptomi hatóságok Nada Haszan Abdel-Makszúd halála után letartóztatták annak a manfaluti magánkórháznak az orvosát, aki a körülmetélést végezte. A hatóságok az áldozat szüleit és nagynénjét is őrizetbe vették.

A műtét egészen brutális lehetett a leírások alapján. A hatóságok szerint a 70 éves orvos érzéstelenítés nélkül, nővér segítsége és megfelelő sebészi végzettség nélkül hajtotta végre a beavatkozást. A csak Ali AA-ként megnevezett orvos azt állította, hogy a család "plasztikai műtétre" hozta hozzá a lányt.

Az áldozat családtagjai ugyanakkor bevallották, hogy a "plasztikai műtét" női körülmetélés volt.

Egyiptomban 2008-ban tiltották be a női körülmetélést, ami miatt 2016 óta a lányokat erre kényszerítő családtagjait is büntethetik. A körülmetélést végzőket pedig 3-15 év börtönnel sújthatják. (Via The Guardian)