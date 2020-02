Három év börtönre ítélték első fokon a román képviselőház volt elnökét

Valeriu Zgonea (b), a most első fokon elítélt szociáldemokrata politikus még házelnökként Recep Tayyip Erdogan (j) török miniszterelnökkel 2014 áprilisában. Fotó: Yasin Bulbul/Anadolu Agency

Első fokon három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hétfőn egy bukaresti bíróság Valeriu Zgoneát, a román képviselőház volt szociáldemokrata házelnökét egy korrupciós ügyben.

Zgonea 2012-16 között volt házelnök, a korrupcióellenes ügyészség indított ellene eljárást hivatali befolyással való üzérkedés vádjával, mert gyanújuk szerint egy bécsi kirándulást és mintegy 4,4 millió forint értékű kenőpénzt fogadott el. A megvesztegetést Dumitru Dobrica Buzau megyei szociáldemokrata párti önkormányzati képviselőtől fogadta el cserében azért, hogy Dobrica lányát Zgonea közbenjárására nevezzék ki egy állami intézmény magas rangú vezetői posztjára.

A vádirat szerint Zgonea elfogadta Dobrica ígéretét, így családjával négy napot Bécsben töltött, ahol egy koncerten is részt vett, hiszen az önkormányzati képviselő koncertjegyet is vásárolt Zgoneáéknak. Az önkormányzati képviselő lányát 2013 áprilisában ki is nevezték a távközlési minisztériumnak alárendelt egyik intézmény élére annak ellenére, hogy nem rendelkezett megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Dobrica lányát később szintén Zgonea közbenjárására a távközlési minisztérium helyettes államtitkárává is kinevezték.

A törvényszék ítélete ellen tíz napon belül nyújthat be fellebbezést a volt házelnök. (Via MTI)