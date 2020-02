Lengyelország beszállna az új európai szupertank gyártásába

Az új európai szupertank egyik előképe, a francia AMX Leclerc a 2012-es párizsi díszszemlén. Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Lengyelország szeretne részt venni az európai fegyveripar egyik fő projektjében, az új európai szupertank gyártásában, jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök Emmanuel Macron francia államfővel közös hétfői varsói sajtótájékoztatóján.

Franciaország és Németország 2012 óta fejleszti közösen a hivatalosan Fő Szárazföldi Harcrendszernek nevezett új tankot (MBT, Main Battle Tank), a Leopard 3-at, amivel a jelenleg a francia hadseregben rendszeresített AMX Leclert és a németben szolgáló Leopard 2-eseket tervezik leváltani. A tankot egy újonnan fejlesztett, 130 mm-es ágyúval szerelnék fel. Előképei közül megörökölné a Leopard 2-esek nehézpáncélzatát, illetve az AMX Leclerc könnyebb, két személyes lövegtornyát.

Az új páncélos a tervek szerint 2035-re állhatna hadrendbe.

"Tárgyalni fogunk részvételünkről az európai tank megépítésében. Szeretnénk részt venni ebben a projektben" - jelentette ki Duda hétfői sajtótájékoztatóján, amin az is elhangzott, hogy a két államfő védelmi és energetikai együttműködésről is tárgyalt. (Via Reuters)