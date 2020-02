Nagyon csúnyán lebukott az SZDSZ legújabb reinkarnációja

Kedves olvasók, kis híján elkészült a 444 friss dobása, egy rejtett kamerás tényfeltáró videó, ami azonban annyira közérdekű információkat tár fel, hogy már most, a film publikálását néhány nappal megelőzve közöljük annak szöveges részét.

***



Újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Szent Efrém Férfikar az új SZDSZ. A 444 újságírójának sikerült bejutnia a kórus pannonhalmi koncertjére. Kiderült, hogy a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségét bemutató kórus szólamait az a Bauer Tamás vezényelte, aki az egykori SZDSZ elnökségi tagjaként a balliberális pártot is irányította, később pedig Gyurcsány Ferenc pártjába igazolt. A 444 beszámolója szerint Bauer többször kézmozdulatokkal fejezte ki tetszését vagy éppen nemtetszését a Szent Efrém Férfikar rendezvényén.

Egyre nehezebb letagadnia a Szent Efrém Férfikarnak, hogy ők az új SZDSZ. A korábbi párt egykori főnöke, Bauer Tamás vezényelte ugyanis a Szent Efrém Férfikar pannonhalmi templomi koncertjét. Erről a 444 írt, miután az egyik újságírójának sikerült bejutnia a vokális zenei együttes rendezvényére. A beszámoló szerint Bauer egy hatalmas táskával érkezett, amiből a rendezvény alatt különböző papírokat, kottának látszó iratokat osztott szét a kórus legfontosabb embereinek.

Balázs Edgár tenor és Bubnó Tamás művészeti vezető még a színpadról is gyakran keresték Baeur tekintetét, aki nemegyszer egyetértően bólintott. Az SZDSZ egykori ikonikus vezetőjének a hátsó sorban foglaltak helyet az énekesek, hogy jól belássa az egész terepet. Nemegyszer a kezével fejezte ki biztatását vagy éppen nemtetszését a Szent Efrém vezetőinek. Ennek ellenére a kórus vezetői vigyáztak arra, hogy ne szerepeljenek közös képeken az egykori SZDSZ-vezérrel. A 444 felidézi, hogy az emberek leginkább egy politikai rohamcsapatként emlékeznek az SZDSZ-re. Sokan a rendszerváltás tönkretevőjeként és elárulójaként tekintenek a pártra. Bauer Tamásról pedig mindenki tudja, hogy édesapja a kommunista államvédelem kegyetlenségéről híres kórusvezetője volt.

***

Ha azt hinnéd, hogy ez tényleg egy 444-es ténycikk és mi teljesen megbuggyantunk, akkor kétszeresen is tévednél. Ez a fenti szöveg ugyanis nem 444-es, hanem közös ripostos-TV2-s tényfeltárás, ami ténylegesen megjelent a kormányzati médiaholdingba tartozó lap hasábjain, illetve elhangzott a kormánytelevízió Tények című hírműsorában. Majdnem pontosan abban a formában, mint amit az imént elolvastál, azzal az apró különbséggel, hogy az eredeti szövegben szereplő "Momentum" szót mindenütt kicseréltem "Szent Efrém Férfikarra", a pártot kórusra és Kerpel-Fronius Gábor, illetve Fekete-Győr András nevét két szentefrémes énekesére. Minden más, így a lényeg is, maradt változatlan.

Igen, a TV2 arról adott "hírt" a Ripost nyomán, hogy a Momentum eseményét a hátsó sorokból - és szó szerint, nem képletesen! - Bauer Tamás vezényelte le, hiszen a párt az új SZDSZ. Igen, a kormánymédia tényleg halálos komolysággal számolt be arról, hogy "sikerült bejutniuk" egy nyilvános eseményre, ahol kikacsintás nélküli komolysággal leplezték le, hogy a tény, hogy egy a magyar ellenzéken belül is abszolúte marginális politikus, akire a résztvevők rá sem bagóztak, és aki a hátsó sorban ülve néha tapsolt, néha pedig egyet nem értően ingatta a fejét, valójában az egész esemény ördögi karmestere volt. Külön vicces, hogy pont azt a Bauer Tamást próbálják "egykori SZDSZ-vezérnek" beállítani, aki a 2010-ben végképp eljelentéktelenedett és négy évvel később, vagyis már hat éve formálisan is feloszlott párt fénykorának idején is maximum érdekes színfoltnak és mókás különcnek számított és sosem volt semmiféle valós befolyása semmire.

És hogy lásd, hogy mennyivel kevésbé tudok viccelni, mint a TV2, íme a túlzás nélkül fergetegesen humoros hírvideó alatt elhangzó eredeti, tényfeltáró kommentátorszöveg szó szerinti átirata:

Váczi Gergő műsorvezető:

Újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Momentum az új SZDSZ. A Ripost újságírójának sikerült bejutnia a párt évértékelő rendezvényére. Kiderült, hogy a momentumos vezetők felszólalásait az a Bauer Tamás vezényelte, aki az egykori SZDSZ elnökségi tagjaként a balliberális pártot is irányította, később pedig Gyurcsány Ferenc pártjába igazolt. A Ripost beszámolója szerint Bauer többször kézmodulatokkal fejezte ki tetszését vagy éppen nemtetszését a Momentum rendezvényén.

szpíker 2:

Egyre nehezebb letagadnia a Monetumnak, hogy ők az új SZDSZ. A korábbi párt egykori főnöke, Bauer Tamás vezényelte ugyanis a Momentum évértékelőjét. Erről a Ripost írt, miután az egyik újságírójának sikerült bejutnia a Monetum rendezvényére. A beszámoló szerint Bauer egy hatalmas táskával érkezett, amiből a rendezvény alatt különböző paprokat, programntervezetnek látszó iratokat osztott szét a Momentum legfontosabb embereinek.

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes és Feket-Győr András pártelnök még a színpadról is gyakran keresték Baeur tekintetét, aki nemegyszer egyetértően bólintott. Az SZDSZ egykori ikonikus vezetőjének a hátsó sorban foglaltak helyet a monetumosok, hogy jól belássa az egész terepet. Nemegyszer a kezével fejezte ki biztatását vagy éppen nemtetszését a Momentum vezetőinek - írja a lap. Ennek ellenére a Monetum politikusai vigyáztak arra, hogy ne szerepeljenek közös képeken az egykori SZDSZ-vezérrel. A Ripost felidézi, hogy az emberek leginkább egy poltikai rohamcsapatként emlékeznek az SZDSZ-re. Sokan a rendszerváltás tönkretevőjeként és elárulójaként tekintenek a pártra. Bauer Tamásról pedig mindenki tudja, hogy édesapja a kommunista államvédelem kegyetlenségéről híres kihallgatótisztje volt.

***

Én személy szerint azt gondolom, hogy egy életünk van, hülyeség befeszülni inkább érdemes elismerni, ha a kormányzati médiagépezet valami tényleg minőségi produkcióval áll elő. Akár ütősebbel, mint amire mi magunk képesek vagyunk. Márpedig a Ripost-Tények duó paródiájánál erősebb, találóbb és közben viccesebb módon régen figurázta ki bárki a kormányzati álhírgyártás abszurdba hajló szélsőségeit. Kedves "szabad média", ideje összeszedni magatokat!