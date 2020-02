Kislányát magára hagyta, és orális szexet ajánlgatott a repülőgépen alkalmi ismerősének a csontrészeg angol anya

Szexuális zaklatás és közbotrányokozás vádjával állítottak bíróság elé kedden Manchesterben egy 38 éves brit családanyát, aki hétéves kislánya társaságában annyira berúgott, hogy káromkodva orális szexet ajánlgatott egy férfi utastársának, és letolt nadrággal randalírozott egy Törökországba tartó repülőjáraton.

Az eset még májusban történt, klasszikus előszezonos nyaralás lett volna, Louise Whyte először indult kettesben kislányával külföldi vakációra. A nő még a manchesteri reptéren bevett több tablettát: diazepamot (nyugtató, amit korábban Válium néven is forgalmaztak) és kodeint (opiáttartalmú köhögés- és fájdalomcsillapító). Hogy pontosan hányat, azt nem sikerült kideríteni.

Már a reptéren zavarodottnak tűnt, nem találta a telefonját, egy férfi segített neki megkeresni, összeismerkedtek, majd a férfi – aki szintén Törökországba utazott tinédzser fiával – meghívta a nőt egy italra. Egy-két vodka után felszálltak a gépre, ahol a nő egyre furcsábban kezdett viselkedni. Fölállt a helyéről, ott hagyta egyedül kislányát, megkereste a néhány sorral hátrébb ülő alkalmi ismerőst, akivel hangosan és „túl barátságosan” beszélgetni kezdett, miközben kibontotta a férfi tax free shopban vásárolt hétdecis vodkáját, és meg is itta a kétharmadát.

Ezek után szexuális kapcsolatot próbált kezdeményezni a férfival, legalábbis erre bíztatta hangosan, megpróbálta megcsókolni, fogdosta a combját, a sliccét is megpróbálta lehúzni, illetve többször felajánlotta, hogy a fejére teríti a dzsekijét és orálisan kielégíti. A férfi hiába próbálta lerázni, hiába menekült előle, kérte a személyzet segítségét, hiába figyelmeztette, hogy magára hagyta a kislányát, aki teljesen elkeseredve ült a helyén, Whyte teljesen be volt gőzölve a vodkától és a gyógyszerektől, még a nadrágját és a bugyiját is elkezdte letolni.

Az ismeretlen férfi végül megúszta a nyilvános nemi erőszakot, a gép rendben le tudott szállni a törökországi célállomáson, ott Whyte-ot rögtön átadták a hatóságoknak, és a következő géppel már vissza is küldték Manchesterbe. Itt a kislányt átvette az édesapja.

Manchesterben büntetőeljárást indult Whyte ellen, február 3-án tárgyalták az ügyet. Whyte azzal védekezett, hogy szorongásos, depressziós tüneteire szedett diazepamot, orvosi rendelvényre, illetve egy végtagsérülése miatt vette be a kodeint, és nem volt tisztában azzal, hogy egyik gyógyszerre sem szabad alkoholt inni.

Enyhítő körülmény volt, hogy a nő soha életében nem került összeütközésbe a törvénnyel. Lousie Whyte-ot hat havi elzárásra ítélték, de a végrehajtást 12 hónapra felfüggesztették, hat hónapig nem hagyhatja el lakhelyét, és 15 napos rehabilitációs programon kell résztvennie. Továbbá hét évre bekerült a szexuális bűnözőket regisztráló adatbázisba. (Manchester Evening News)