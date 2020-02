Elfújja a tavaszt a szél

Jó reggelt kívánok, az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra figyelmeztetést adott ki széllökések miatt. Pest, Nógrád és Heves megyékben első fokút, vagyis ezekben a megyékben 70 km/h-t meghaladó sebességű széllökésekre számíthatunk. Az ország többi részén második fokozatú a riasztás, vagyis a széllökések sebessége a 90 km/h-t is meghaladhatja.

Ennek meg is volt a hatása, rendesen átszellőztette az országot a szélvihar, most hajnalban legfeljebb 2-3 fok van, és ez sokkal kevesebbnek érződik, amikor lecsap a szél.

Ma napközben az ország keleti és nyugati szélein csapadékra, amúgy pedig viharos szélre számíthatunk. A hőmérséklet még mindig szokatlanul magas lesz, délutánra akár 6-8 fokig is melegedhet, és helyenként még a nap is kisüthet, miután a szél elfújja a felhőket.

Csütörtök hajnalra már kemény fagyokat jósolnak a meteorológusok. A felhők feloszlásával derűs lesz az éjszaka, így viszont a lehűlés mértéke is nagyobb lesz, a hegyvidékeken akár mínusz 8 fokig is lehülhet az idő, de az Alföldön is mínusz 5 fok körül alakulhat majd. A fagyos éjjeleket enyhe nappalok követik, majd vasárnap és hétfőn már újra koratavaszias időnk lesz, napközben tíz fok feletti csúcshőmérsékletekkel.