Gyilkossággal gyanúsítják a lesothói miniszterelnök nejét

Thomas Thabane és neje, Maisaiah Thabane Thomas beiktatásán 2017 júniusában. Maisaiah-t kedden gyilkosság vádjával vették őrizetbe, a gyanú szerint ő ölhette meg férje előző nejét. Fotó: SAMSON MOTIKOE/AFP

Gyilkossággal vádolják Maesaiah Thabanét, a lesothói miniszterelnök, Thomas Thabane nejét. A First Lady kedden végül feladta magát, de előtte még megpróbálta elhagyni a csak Dél-Afrikával határos országot.

A vád szerint Maesaiah Thabane ölhette meg férje előző nejét, Lipolelo Thabanét két nappal Thomas Thabane beiktatása előtt 2017-ben. A leendő miniszterelnök ekkor már elmérgesedett válóperben volt Lipolelo Thabanéval.

Lipolelo megölésével eleinte ismeretlen fegyveres férfiakat gyanúsítottak, de a nyomozás során kiderült, hogy a történet ennél sokkal kalandosabb. Január 10-én elfogató parancsot adtak ki a First Lady ellen, aki ekkor eltűnt.

A rendőrség tájékoztatása szerint most az őrizetükben van, hivatalosan szerdán emelhetnek vádat ellene. Bírósági meghallgatásán dönthetnek arról is, hogy óvadék ellenében szabadlábon maradhat-e. A rendőrség, tekintettel arra, hogy hetekig bujkált és megpróbálta elhagyni az országot, ellenzi a szabadon bocsátását.

Az ügy komoly politikai válságot robbantott ki, mivel több bizonyíték is arra utal, hogy a miniszterelnök, Thomas Thabane is érintett lehet. A januárban a bíróságra benyújtott iratok alapján a rendőrség a gyilkosság helyszínén zajló telefonforgalmazás adatait elemezve arra jutott, hogy egy, a helyszínről indított hívás címzettje maga a miniszterelnök volt. (Via BBC)