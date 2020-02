Trump nem fogott kezet Pelosival, mire ő összetépte az elnök beszédét

Hangulatos este kerekedett Washingtonban Donald Trump negyedik évértékelő beszédéből. Persze eleve minden adott is volt hozzá: Trump gyakorlatilag az elmozdítását célzó per közepén tartotta idei évértékelőjét. A szenátorok hétfőn még a vád és a védelem záróbeszédét hallgatták az impeachment eljárásban, hogy aztán szerdán szavazzanak az elnök felmentéséről vagy elítéléséről. Eközben tartotta meg beszédét kedden Trump, aki helyből azzal nyitott, hogy érkezésekor nem fogott kezet Nancy Pelosi demokrata házelnökkel - hivatalosan Pelosi volt az, aki kezdeményezte a Trump elleni vádemelést.

Trump a pódiumra érkezve átadta a szenátus elnöki tisztét is betöltő alelnökének, Mike Pence-nek és a demokrata házelnöknek a beszéde leiratát, majd amikor Pelosi a kezét nyújtotta, elfordult. Pelosi ezt akkor egy vállrándítással intézte el, de utána a szokásos ceremoniális ömlengés helyett a létező legegyszerűbben szólította szólásra Trumpot, majd az elnök beszéde végén, közvetlenül Trump mögött, a kamerák látószögén belül állva látványosan széttépte a kinyomtatott szöveget.

A beszéd maga nem volt különösebben érdekes, Trump ugyanazokat a paneleket ismételgette csak, amiket negyedik éve tartó folyamatos kampányában hetente többször is előad mindenféle gyűléseken. Lényegében azt állította, hogy ígéreteit betartva véget vetett az Egyesült Államok vergődésének. "Három rövid év alatt összezúztuk az amerikai összeomlás mentalitását, és visszautasítottuk az amerikai sors leértékelését" - mondta, és ennél jobban nem is merült el konkrétumokban.

A beszéde alapvetően már az újraválasztási kampánya része volt. "Azoknak üzenem, akik otthonról nézik: nem hagyjuk, hogy a szocializmus lerombolja az amerikai egészségügyet" - mondta például arra utalva, hogy a demokrata jelöltek nagy része állami egészségbiztosító rendszer kiépítésével kampányol. (Via The New York Times)