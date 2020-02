A színész halálhírét fia, a szintén színész Michael Douglas jelentette be csütörtökön.

Kirk Douglas 1916-ban született New Yorkban, majd Hollywood aranykora idején futott be, 1960-ban lett igazán világhírű a Stanley Kubrick-féle Spartacusszal. Szerepelt többek közt az „Újra szól a hatlövetű”, a „Hét májusi nap” és a „Kemény fickók” című filmekben is.