Széklettel is terjed a koronavírus

A cseppfertőzés mellett a beteg székletével történő terjedés lehet a korona- vagy Vuhan-vírus terjedésének másodlagos útja - állapították meg kínai kutatók.

Az eredményeket ismertető Journal of the American Medical Association szakfolyóirat szerint egy vizsgált vuhani kórház 138 pácienséből 14 esetében egy vagy két napig tartó hasmenéssel és hányással kezdődött a betegség, mielőtt kialakultak volna a légzőszervi problémáik - írja a 24.hu. Ezt tapasztalták az új koronavírussal diagnosztizált első amerikai páciensnél is és a The Lancet című nemzetközi orvosi lapban is leírtak hasonló eseteket. Ezeknek az embereknek a székletében is jelen volt a vírus.

A betegség így hatékonyabban terjedhet, például kórházi vécéken keresztül.

A koronavírus rokonának számító SARS 2003-ban például százakat fertőzött meg egy hongkongi lakótömbben úgy, hogy a vécékből-fürdőszobákból felszálló és keringő meleg levegő vitte magával a vírust. A koronavírusról még nem tudják, hogy szabad levegőn életképes-e és milyen hőmérséklet kell a szaporodásához.