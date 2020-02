Terror a turistaparadicsomban: letartóztatták a támadókat a Maldív-szigeteken

Kedden, helyi idő szerint este nyolc tájban két kínai és egy ausztrál turistát ért terrortámadás a maldív főváros külvárosának számító Hulhumalében, a nemzetközi repülőtér közelében. A hatóságok eddig azonban nem verték nagydobra az esetet és most is leginkább csak azért, mert a tettesek az akció után kiposztoltak egy, a felelősséget vállaó videót, amin 3, maszkot viselő férfi további, turisták elleni támadásokkal is fenyegetőzik. Mivel ezt sokan megosztották, a rendőrség is kénytelen volt a nyilvánosság elé állni.

A három megtámadottt egyikét már kiengedték a kórházból és a másik kettő is stabil állapotban van. A hatóságok azonban eddig semmit sem árultak el arról, hogy miként támadták meg őket és milyen sérüléseket szenvedtek. Brit sajtóértesülések szerint megkéselték őket.

Széles körben terjed egy videó, amin a 44 éves, megkéselt, véres inget viselő ausztrált viszik éppen kórházba robogóval.

A rendőrség most azt is vizsgálja, hogy egy török turista elleni decemberi támadás nem ennek a terrorsejtnek a műve volt-e.