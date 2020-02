Az Opus felvásárolná az E.On Energiakereskedelmi Kft.-t

Kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft.-re (EKER) a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt., amely a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelentett ezt be.

A február 7-én benyújtott ajánlat szerint az EKER közvetlen 100 százalékban az Opus leánycége lenne, a vételárhoz pedig nem kapcsolódna közvetlenül banki finanszírozás.

Az Opus arról is tájékoztatta a befektetőket, hogy mivel az EKER villamosenergia-ipari vállalkozás, a törvényi előírás értelmében a befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához, illetve az ügylet jogi zárásához - amennyiben a pályázat eredményes lesz - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulása szükséges. Ezen felül az Opus EKER-ben történő befolyásszerzése a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összefonódást engedélyező döntését is igényli. (Via MTI)