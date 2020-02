Egy reptéri biztonsági addig trükközött, míg a megfélemlített utas meg nem mutatta neki a mellét

Felső ruházata levételére kényszerített egy utast tavaly júniusban a Los Angeles-i reptér egyik biztonságija, a 22 éves Jonathon Lomeli, aki ellen most büntetőeljárást indítottak. A reptéri biztonsági az utasellenőrzés során közölte az utassal - aki amúgy addigra már átesett a kötelező átvilágításon -, hogy még a melltartójába és a nadrágjába is be kell néznie.

Lomeli a biztonsági ellenőrzés után liftbe szállt a nővel, és ott közölte vele, hogy végül is ott is be tudja fejezni a biztonsági ellenőrzést, amennyiben a nő "megmutatja az egész mellét", és megengedi, hogy a nadrágjába is benézzen. A nő feljelentése szerint attól tartva, hogy a biztonsági tapizni kezdi, inkább teljesítette a kérést. Lomeli pedig a végén még azt is közölte vele, hogy szép mellei vannak.

Most büntetőfeljelentés érkezett a biztonsági ellen, amely alapján már vádat is emeltek ellene. A hatóságok azzal gyanúsítják Lomelit, hogy akarata ellenére tartotta fogva a nőt, akit jogtalanul vett őrizetbe, és akit hazug módon meg is tévesztett. Lomelit a múlt héten az FBI őrizetbe vette. (Via The Washington Post)