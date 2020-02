Merkel kiszemelt utódja mégsem indul jövőre a kancellárságért

Annegret Kramp-Karrenbauer a CDU tavaly őszi kongresszusán. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Mégsem indul a 2021-es választásokon a kancellári címért Annegret Kram-Karrenbauer, a CDU vezetője, akit maga Angela Merkel kancellár szemelt ki utódjának. Kram-Karrenbauer, akit a közbeszédben csak AKK-nak neveznek, hétfő reggel lepte meg bejelentésével pártja vezetőségét.

Itt azt is bejelentette, hogy a pártelnökségről is lemond. A hírek szerint Merkel ahhoz ragaszkodik, hogy a hadügyminiszteri posztját megtartsa.

Merkel tavaly jelentette be, hogy a 2021-es választáson már nem indul a kancellári posztért. AKK-t az ő javaslatára választották pártelnöknek, Merkel maga szemelte ki utódjának. De a párt vezetőjeként AKK hitelét több botrány is kikezdte, megkérdőjelezve vezetői képességeit és alkalmasságát az ország vezetésére. (Via Deutsche Welle)