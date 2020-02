Olyan erős volt a futóáramlat, hogy egy Boeing 747-es öt órán belül ért New Yorkból Londonba

420 km/h sebességgel fújt a futóáramlat Vasárnap, így a British Airways New Yorkból Londonba tartó 112-es járata minden eddigi rekordot megdöntve, a Földhöz viszonyított 1327 km/h-ás csúcssebességet elérve mindössze 4:56 perc alatt tette meg a távot. A gép két órával korábban landolt, mint az a menetrendben szerepelt.

A korábbi rekord 5:13 perc volt, azt szintén egy rendkívül erős futóáramlat tette lehetővé.

A futóáramlat tíz kilométeres magasságban fúj keleti irányba. Telente a legerősebb, ezt rendre ki is használják a légitársaságok. Mármint az egyik irányba, mert a futóáramlattal ellentétes irányba haladó gépek menetideje értelemszerűen megnő, sőt, némelyiknek még egy újratöltést is be kell iktatnia. (Via The Washington Post)