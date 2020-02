Rodrigo Duterte megfosztaná frekvenciájától a legnagyobb Fülöp-szigeteki műsorszolgáltatót

Megfosztaná frekvenciájától a legnagyobb Fülöp-szigeteki műsorszolgáltatót, az ABS-CBN-t az ország kormánya. Rodrigo Duterte, az ország saját bevallása szerint is gyilkos elnöke már 2016-os megválasztása óta fenyegetőzik ezzel - az ABS-CBN kritikus volt vele szemben a kampányban, és Duterte állítása szerint még azokat a reklámjait se vetítette le, amikért a kampánystáb már fizetett.

A kormány most arra hivatkozva kívánja megtagadni a frekvenciahasználati engedély meghosszabbítását, hogy az ABS-CBN-nek külföldi befektetői is vannak. Ugyanerre hivatkozva tiltották be az ország legnagyobb független híroldalát, a Rapplert is, aminek a főszerkesztője ellen több pert is indítottak kritikus cikkei miatt.

Duterte már decemberben teljesen nyíltan fenyegetőzött a társaság ferkvenciahasználati jogának megvonásával. "ABS-CBN, hamarosan lejár a szerződésetek. Én a helyetekben most eladnám a céget. Garantálom, hogy emlékezni fogtok erre az epizódra az életünkből" - mondta egy decemberi beszédében. (Via The Guardian)