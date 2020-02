Szélviharos napunk lesz, készüljenek!

Viharos erejű széllökések lesznek ma országszerte, az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint ma mindenhol legalább 70, az ország nyugati és középső vidékeink 80 km/h-t meghaladó széllökések várhatók. Az ország legdélibb részén, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékben a széllökések mellett zivatarok is kialakulhatnak.

Kormányunk a Facebookon ad hasznos tanácsokat szélvihar esetére. Eszerint a legfontosabb, hogy ha szabad ég alatt ér minket a vihar, akkor is "viselkedjünk nyugodtan és körültekintően: keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk".

A viharos szelet leszámítva amúgy egyáltalán nincs rossz idő. Mi több, a Dunántúlon már most, hajnalban 8-10 fokot mérnek, fagyni csak az északi hegyvidékeken fagy.



Délután aztán egy hidegfront érkezik - ennek a frontjában alakulhatnak majd ki a zivatarok. A front érkezésével viharossá erősödik a szél. A front elvonultával estére mérséklődhet a szél, de kedden ismét viharossá fokozódhat.

Esős napunk lesz, délelőtt napsütésre csak a nyugati határvidéken számíthatunk, de esni ott is fog. A Dunántúlon tíz fok fölött, a Dunától keletre 7-9 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Délutánra már az ország északi részein is kisüthet a nap, de a hegyvidékeken nem melegszik fel tíz foknál jobban a levegő. Délen és nyugaton ennél melegebb lesz, a csúcshőmérséklet 15 fok is lehet.