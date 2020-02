Vasárnap volt a koronavírusjárvány eddigi leghalálosabb napja

Egy nap alatt 97-tel nőtt az új típusú koronavírus okozta járványban elhunytak száma, jelentette a BBC a kínai hatóságok tájékoztatása alapján. Némi optimizmusra ad okot, hogy az elmúlt napok adatai alapján stabilizálódni látszik az új fertőzések száma - bár a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint ez alapján még korai arra következtetni, hogy túl vagyunk a járvány csúcsán.

A kínai hatóságok legfrissebb összesítései szerint a járvány ezidáig 40171 embert fertőzött meg, további 187518-at tartanak orvosi megfigyelés alatt. A járványban eddig 908-an vesztették életüket - immár többen, mint bő másfél évtizede a SARS-járványban. Egyre több a gyógyultak száma is, a legfrissebb adatok szerint a kórházakból már 3281 gyógyult beteget engedtek haza.

A munkába érkezők testhőmérsékletét mérik egy pekingi hivatal bejáratában. Fotó: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun

Közben Kínában lassan visszatérnek az emberek a munkába a tíz nappal meghosszabbított újévi szabadságolásokból. Az újévi ünnepek meghosszabbítása nagyban segítette a járvány terjedésének megfékezését, így most, az ünnepek végeztével is korlátozzák a munkába járást: csak részben indul újra a termelés, és sok helyütt rövidített műszakokban.

A 11 milliós Vuhan városában kitört járványt január 30-án minősítette globális fenyegetéssé a WHO, de ezidáig sikerült viszonylag jól körülhatárolni a terjedését. Bár az Hupej tartományon kívül még 27 más kínai területre és országra terjedt át, halottja Kínán kívül csak Hongkongban és a Fülöp-szigeteken van a járványnak. A vírus terjedését a környező országok mindenféle utazási korlátozásokkal igyekeznek megakadályozni. Dél-Koreában például a héten lezárták a kikötőket a Kínából érkező óceánjárók előtt, miután Japán partjainál a múlt héten vesztegzár alá kellett vonni egy ilyet, mert az egyik utasa Hongkongban partra szállva megfertőződött, majd több utastársát is megfertőzte.

A Princess Diamond óceánjáró egyik utasa Hongkongban fertőződött meg. A hajón azóta hetven emberben mutatták ki a vírust, Jokohama kikötőjében vesztegel. Fotó: Keita Iijima/The Yomiuri Shimbun

Emiatt Hongkongban is vesztegzár alá vontak egy óceánjárót, de a World Drream nevű hajó utasai fertőzésmentesnek bizonyultak, így most már elhagyhatják a hajót. (Via BBC)