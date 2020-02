Dua Lipa, Strokes, A$AP Rocky és FKA twigs is lesz a Szigeten

Bejelentették az idei, augusztus 5-11-ig tartó Sziget Fesztivál első 80 fellépőjét:

Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, Khalid, Stormzy, A$AP Rocky, Lewis Capaldi, Foals, Mark Ronson, Foster The People, Diplo, FKA twigs, Caribou, Kaytranada, Jon Hopkins live, blackbear, Sigrid, Of Monsters And Men, Keane, Glass Animals, Daughter, Clutch, Denzel Curry, Mabel, Loyle Carner, slowthai, Little Dragon, Miles Kane, Tom Walker, Rilès, Floating Points live, Alison Wonderland, Little Simz, Sevdaliza, Jamie Jones b2b Joseph Capriati, Dixon, Bob Moses club set, Camelphat, Claptone, Solardo, Kölsch, Joris Voorn, R3HAB, Troyboi, Kensington, Seasick Steve, Bikini Kill, Fever 333, Chris Liebing, Sam Feldt live, NGHTMRE, What So Not live, Bakermat, Anna Calvi, Alice Merton, Lola Marsh, Jeremy Loops, Ezra Collective, Parquet Corts, Jade Bird, METZ, Amyl and the Sniffers, Viagra Boys, Altin Gün, Kokoroko, Sasha, Matador, Tourist, I Hate Models, Gerd Janson, Stanton Warriors, Black Honey, Giant Rooks, Briston Maroney, Volac, Droeloe, ATLiens.

A 7 napos bérletek mellett mostantól 3 és 5 napos jegyeket is lehet kapni, és idén először VIP belépő is vásárolható.